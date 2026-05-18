Angola: Le Gouvernement lance une solution technologique pour améliorer la qualité des dépenses publiques

Luanda — Le Système intégré de gestion des programmes d'investissement public (SIGPIP), lancé ce lundi à Luanda, permettra un meilleur suivi, un contrôle accru et une plus grande transparence dans l'exécution des projets de l'État, a assuré la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa.

Lors du lancement de la plateforme, la gouvernante a expliqué que la mise en oeuvre du système se fera progressivement, afin de garantir une sécurité et une cohérence renforcées dans le processus, et de corriger toute contrainte potentielle.

La première phase, qui s'achèvera d'ici la fin de l'année, privilégiera les projets relevant des ministères des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et de l'Habitat, de l'Énergie et de l'Eau, des Transports, de la Santé et des Finances, du Gouvernorat provincial de Luanda (GPL), ainsi que du Bureau des travaux spéciaux (GOE).

Il s'agit d'une initiative conjointe des ministères des Finances et du Plan qui, dans sa deuxième phase, débutant en janvier, prévoit d'intégrer les autres organes du système budgétaire.

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Selon la ministre, ce nouvel outil technologique repose sur des principes qui permettent une meilleure coordination institutionnelle, une simplification des processus et un meilleur suivi de l'exécution physique et financière des projets.

« Le lancement du SIGPIP est avant tout une initiative pour une gestion publique plus organisée, plus rigoureuse et plus efficace », a-t-elle souligné.

Par ailleurs, Vera Daves de Sousa a précisé que ce système vise à répondre à des problématiques telles que la dispersion de l'information et les retards administratifs.

Elle a expliqué que la plateforme centralisera, au sein d'un système unique, les informations essentielles relatives au cycle de vie des projets d'investissement public, permettant ainsi une meilleure tenue des registres, une planification renforcée et un suivi plus précis des modifications contractuelles, des reprogrammations et des ajustements budgétaires, avec une traçabilité accrue.

Elle a insisté sur le fait que la transformation numérique de l'administration publique dépend non seulement de l'acquisition d'outils technologiques, mais aussi de la capacité des institutions et des techniciens à les utiliser de manière cohérente, coordonnée et durable.

« Nous espérons que cela constituera une nouvelle étape importante dans la modernisation de la gestion des finances publiques en Angola, avec des progrès constants en matière d'organisation, de suivi, de responsabilisation et de capacité d'exécution », a-t-il affirmé.

Lors de la présentation de SIGPIP, les aspects liés à la gestion des utilisateurs, aux profils, aux niveaux d'accès et aux mécanismes de responsabilisation institutionnelle ont été détaillés.

Outre les ministres promoteurs, Vera Daves de Sousa et Victor Hugo Guilherme, d'autres membres de l'Exécutif, des gouverneurs de province et le procureur général de la République, Pedro Mendes de Carvalho, ont assisté au lancement de la plateforme.