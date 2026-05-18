Angola: Le gouvernorat de Cubango s'attelle à la collecte des archives muséales

Menongue ( — Le gouvernorat provincial de Cubango entreprend un vaste travail de collecte des archives muséales des 11 municipalités de la région, dans le but de réhabiliter et de revitaliser le Musée ethnographique de Menongue, fermé depuis près de 15 ans.

Cette initiative vise à préserver la mémoire historique, à renforcer l'identité culturelle et à promouvoir le tourisme local.

Cette information a été communiquée lundi à l'ANGOP lundi par le directeur provincial de la Culture et du Tourisme, José Eduardo Ezequias, à l'occasion des célébrations de la Journée internationale des musées, le 18 mai.

Selon le responsable, des actions sont également en cours pour mobiliser des ressources en vue de la restauration des infrastructures du musée, considéré comme un lieu majeur de préservation du patrimoine culturel, spirituel et matériel des populations de la région.

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José Eduardo Ezequias a déclaré que l'objectif est de faire du Musée ethnographique de Menongue un centre de référence historique et touristique pour la province.

« Notre histoire est préservée, mais c'est grâce au musée qu'elle sera accessible. C'est pourquoi nous travaillons à la collecte d'informations historiques dans les 11 municipalités et à la transformation du musée en un lieu de visite et un point d'information touristique », a-t-il souligné.

Le directeur provincial de la Culture et du Tourisme a insisté sur le rôle fondamental des musées dans la préservation de l'identité des peuples et le renforcement de la mémoire collective.

« Aujourd'hui, le monde célèbre la Journée internationale des musées, une date qui souligne le rôle des musées dans la formation et la préservation de l'identité d'une population et de son histoire. Aujourd'hui, les musées ne sont pas figés, ils sont dynamiques et accompagnent toute l'histoire », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que la revitalisation du musée pourrait contribuer significativement au développement du tourisme culturel et académique dans la province de Cubango.

Monuments et sites historiques de la province de Cubango

Outre le musée ethnographique de Menongue, la province de Cubango possède plusieurs monuments et sites historiques qui contribuent à la préservation de la mémoire collective et du patrimoine culturel de la région.

Parmi les principaux sites historiques, selon les autorités, figurent le fort de Menongue, classé monument historique national, le tombeau de Mwangana Vunonge et le camp de répression colonial de Missombo.

Le patrimoine historique provincial comprend également l'ancien bureau de la Première École de Serpa Pinto, aujourd'hui siège du Bureau provincial de la Culture et du Tourisme, construit en 1956, le palais du gouverneur et la statue de Mwene Vunonge.

La liste inclut aussi les vestiges du village armé de Nancova, le mémorial du massacre de 1914 dans la municipalité de Cuangar, le cimetière historique de Menongue et le buste du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto.

Dans le domaine religieux et missionnaire, on peut citer la Mission catholique de Menongue, fondée en 1958, la Cathédrale de Menongue, inaugurée en 1967, ainsi que les missions catholiques de Kapiku, Mwondo, Sendje et la Mission évangélique de Kuelei.

La gare spéciale de Moçâmedes, inaugurée en 2012, fait également partie du patrimoine local.