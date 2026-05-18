Angola: Le Brent ouvre à 110,51 $US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en juillet, a ouvert la séance de lundi sur le marché à terme de Londres à 110,51 $US, après avoir clôturé la séance précédente à 110,53 $US.

Le Brent, référence sur le marché angolais, continue d'évoluer dans un contexte de tensions vives entre les États-Unis et l'Iran, notamment après l'attaque de drone contre une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis.

Dimanche, le prix de l'« or noir » a fluctué entre 110,13 $US et 111,04 $US.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 $US le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.