Angola: Basket-ball - Le Sporting et l'Interclube se disputent une place en finale de la Coupe d'Angola

18 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AKA, VC et BS

Luanda — La rencontre opposant le Sporting de Luanda à l'Interclube, prévue mardi au pavillon de la Cidadela, dans la capitale angolaise, focalise l'attention des demi-finales de la Coupe d'Angola féminine de basket-ball.

Deux des meilleures formations nationales seront aux prises : les « Policières » de l'Interclube, détentrices du trophée, et les joueuses du Sporting, championnes nationales en titre. La confrontation s'annonce ainsi particulièrement équilibrée.

Pour atteindre ce stade de la compétition, l'Interclube s'est imposé dimanche en quarts de finale face à Labomba sur le score de 61 à 48, tandis que le Sporting a largement dominé Escorpiões de Viana (80-30).

Dans l'autre demi-finale, le 1º d'Agosto part favori contre la Casa Pessoal do Porto do Lobito (CPPL), au regard des performances et de l'expérience affichées par les deux équipes depuis le début de la saison.

Alors que le Primeiro d'Agosto domine le principal championnat national de la discipline, dont il a achevé la phase de groupes invaincu après six rencontres, la CPPL cherche à consolider sa progression et, si possible, à décrocher une place sur le podium dès sa première saison parmi l'élite.

La finale de la Coupe d'Angola est programmée pour mercredi prochain, le 20.

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