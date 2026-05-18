Tunisie: Première médicale à Kebili - Trois chirurgies de pointe réussies grâce à une caravane multidisciplinaire

Une caravane médicale et chirurgicale multidisciplinaire organisée dans le gouvernorat de Kebili par l'association « APS LIFE » sous l'égide du ministère de la Santé, en collaboration avec la Direction régionale de la santé de Kebili, la Société Tunisienne de Néphrologie, de Dialyse et de Transplantation Rénale, et le service de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital de la Rabta a permis de dispenser de nombreuses prestations de santé et interventions chirurgicales au profit des habitants de la région.

Cette action solidaire a englobé des consultations médicales spécialisées en néphrologie, pédiatrie, chirurgie pédiatrique, gynécologie et médecine générale. De plus, des campagnes de dépistage précoce de l'hypertension artérielle et du diabète ont été menées, s'inscrivant dans le cadre du renforcement des services de prévention et du rapprochement des soins des citoyens dans les régions de l'intérieur.

Cette initiative a également permis de réaliser avec succès 11 interventions chirurgicales pour la création d'accès vasculaires (fistules) au profit de patients souffrant d'insuffisance rénale et nécessitant des séances de dialyse, ce qui contribuera à améliorer considérablement leurs conditions de traitement et leur prise en charge médicale.

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Par ailleurs, la caravane a été le théâtre d'un événement médical qualifié d'inédit à l'échelle de la région. Pour la toute première fois dans le gouvernorat de Kebili, trois interventions chirurgicales de haute précision ont été pratiquées sous anesthésie générale. Une avancée majeure perçue par les superviseurs comme un appui concret aux capacités des établissements de santé régionaux et un renforcement de l'équité dans l'accès aux soins spécialisés.

Les organisateurs ont souligné que cette initiative met en lumière l'importance de la coopération entre les structures de santé publique et les composantes de la société civile pour soutenir le système de santé dans les régions de l'intérieur, tout en ancrant le principe du droit à la santé pour tous les citoyens.