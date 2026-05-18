Congo-Brazzaville: Exposition - Sophie Gillmaan présente son « Retour à Brazzaville »

Depuis le début de ce mois, Sophie Gillmann expose les souvenirs immortalisés à travers des photographies sur la ville de Brazzaville, ses curiosités et ses découvertes. Des fragments de textes gravés sur de petits papiers garnissent également cette exposition qui a lieu aux ateliers Sahm à Brazzaville. Le vernissage s'est déroulé le 30 avril dernier.

Partie du Congo à l'âge de 5 ans, Sophie Gillmann y est revenue en 2014. De nombreux souvenirs sont encore vivaces dans sa mémoire et elle les partage régulièrement par le biais des expositions qu'elle organise à Pointe-Noire et à Brazzaville.

« L'exposition sur mes souvenirs au Congo a pris plusieurs formes ces dernières années. De la résidence artistique, je suis passée à une exposition thématique avec les photos contemporaines que nous avons présentées après une installation de près de quatre jours. C'est un travail sensible et poétique avec près de cinq cents papiers contenant les souvenirs d'enfance accrochés au plafond par un fil », a confié la photographe. « Nous présentons aussi, à travers une oeuvre d'art, un plan imaginaire du Congo où l'on admire, entre autres, l'Ecole de peinture de Poto-Poto, le fleuve Congo, la plage de Pointe-Noire », a ajouté Sophie Gillmann.

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Le vernissage a été agrémenté par une improvisation-performance faite de danses, de lecture et de chants. Des moments de partage avec les artistes du Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte matève. Gilbert Mabiala, le joueur de gonfi, et Gloire MB, le guitariste, ont aussi égayé le public au vernissage.

Sophie Gillman est photographe. De ses voyages et autres périples dans le monde, elle a toujours immortalisé à travers des clichés ses souvenirs, ses rencontres et découvertes. Elle n'est pas à sa première exposition. Avec la poétesse Pauline Segalat, elle avait exposé sur le thème « Elle qui dansait hier de nous avoir vus danser -voyager au Congo Brazzaville », à l'hôtel Elais, en 2022. En 2025, elle a présenté « France-Congo, Congo-France , Mputu-Kongo, Kongo-Mputu », au Centre de ressources de Côte matève et dans plusieurs autres lieux de l'arrondissement 6, Ngoyo.