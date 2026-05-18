Congo-Brazzaville: Défense - Raymond Zéphirin Mboulou échange avec la chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis au Congo

18 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guillaume Ondze

Amanda S. Jacobsen, chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en République du Congo, a été reçue le 18 mai à Brazzaville par le ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou. Au centre de leur rencontre, la coopération de défense entre les armées des deux pays.

« Nous avons discuté des exercices tels que "Obangame Express" que l'armée américaine avait réalisés à Pointe-Noire, en collaboration avec la République du Congo. Nous avons discuté aussi de la fanfare américaine qui avait défilé lors de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo, l'année dernière, et également des évaluations de la garde côte américaine et notre collaboration militaire en matière de santé », a indiqué Amanda S. Jacobsen.

Elle a ajouté qu'elle a hâte de continuer à travailler avec le ministre Mboulou et son équipe à l'avenir.

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