Afrique: Industrie Agroalimentaire - Hausse de 2% du résultat net de Nestlé Côte d'Ivoire en 2025.

Au terme de l'exercice 2025, le résultat net après impôts de la société Nestlé Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 2% par rapport à celui de 2024, selon les états financiers vérifiés par les commissaires aux comptes de cette entreprise.

Ces états financiers ont en effet mis en exergue un résultat net de 18,42 milliards de FCFA contre 18,14 milliards de FCFA en 2024.

Pour ce qui est du chiffre d'affaires, de la société, une progression de 6% est notée avec une réalisation de 233,26 milliards de FCFA contre 220,11 milliards de FCFA en 2024.

Au total, au 31 décembre 2025, Nestlé Côte d'Ivoire a vu ses charges progresser de 9,06%, s'établissant à 172 milliards de FCFA contre 157,24 milliards de FCFA en 2024.

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Parmi ces charges, les achats de marchandises ont été réduits de 2,41 milliards car ils sont passés de 14,01 milliards de FCFA en 2024 à 12 milliards de FCFA. Par contre, les achats de matières ont connu un accroissement de 16 milliards, avec un niveau de 74 milliards de FCFA contre 58 milliards de FCFA en 2024.

Les Transports ont été comptabilisés à 3,74 milliards de FCFA contre 4,33 milliards de FCFA en 2024. En revanche, le poste Services extérieurs a augmenté de 4,42 milliards à 40,45 milliards de FCFA contre 36,03 milliards de FCFA en 2024.

Concernant la valeur ajoutée de Nestlé Côte d'Ivoire, il a enregistré une hausse de 3,15% à 69,06 milliards de FCFA contre 67 milliards de FCFA en 2024.

Quant aux charges de personnel, elles ont baissé de 516 millions, s'établissant à 22,88 milliards de FCFA contre 23,40 milliards de FCFA en 2024.

L'excédent brut d'exploitation a progressé de 6,03%, s'établissant à 46,17 milliards de FCFA contre 43,543 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat d'exploitation enregistre une hausse de 7% à 38 milliards de FCFA contre 35,27 milliards de FCFA en 2024.

Quant au résultat des activités ordinaires, il connait une hausse de 3% à 30 milliards de FCFA contre 29 milliards de FCFA en 2024.