Afrique: Coupe de Tunisie - 1/8es de finale - ESM-EST (1-3) Les 'Sang et Or', si déterminés

Dès les premières secondes, les hommes de Christian Bracconi ont annoncé la couleur : ils sont allés à Métlaoui avec la ferme intention de composter leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie.

Les "Sang et Or" ne pouvaient espérer une meilleure entame de match : à peine le coup d'envoi donné, Jacques Diarra se faufile sur la gauche et centre pour Houssem Tka qui reprend directement d'un tir si puissant, laissant sans voix le portier adverse, Hamza Ben Chérifia (1'). Un but si rapide, marqué en à peine 30 secondes de jeu.

Les Miniers ont mis une dizaine de minutes pour digérer ce but encaissé d'entrée. La première tentative des locaux est, en effet, enregistrée à la 13' : profitant d'une balle mal dégagée par la défense espérantiste, Chérif Bodian reprend légèrement au-dessus.

Puis, les débats ont baissé d'un cran durant un petit quart d'heure. Il a fallu attendre la 27' pour voir les attaquants espérantistes revenir à la charge : un échange de balle entre Kouceila Boualia et Achref Jabri dans la surface de réparation, avant que Keita ne tente sa chance, mais son tir est mal cadré.

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Et Hamza Rafia de clôturer cette première mi-temps par une grosse occasion avec une frappe de la gauche sur la dernière ligne, mais le portier adverse lui ferme l'angle de tir et intercepte la balle (45').

En deuxième période, les jambes se sont libérées davantage, d'un côté comme de l'autre. Les visiteurs ont d'abord doublé la mise, via Achref Jabri, servi sur un plateau par Jacques Diarra qui a fait tout le travail, dribblant les défenseurs adverses en pleine surface de réparation avant d'adresser un centrage millimétré sur la dernière ligne (58').

A peine deux minutes après, Kouceila Boualia prend le temps de contrôler son ballon et d'une frappe des 18 mètres triple la mise (60').

N'ayant plus rien à perdre, les Miniers jouent, enfin, leur va-tout : d'un tir croisé, Raed Fedaa réduit le score (68').

Le jeu est devenu, certes, plus ouvert d'un côté comme de l'autre, mais les hommes de Christian Bracconi étaient si déterminés de rentrer avec la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie, qu'ils ont su, avec leur métier, préserver leur ascendant jusqu'au coup de sifflet final.

ESM : Ben Chérifia, Bahri, Meskini, Soltani (Fedaa 46'), Diamé, Gasmi (Haji 65'), Bodian, Kouasse, Boukhris, Sylla et Mnasri (Hermes 86').

EST : Memmiche, Keita, Laifi, Jelassi, Meriah (Ben Hmida 78'), Konaté, Rafia, Tka (Haj Ali 78'), Boualia, Diarra (Dhaou 58') et Jabri (Danho 58').