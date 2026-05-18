Afrique: Le pays appelle les pays de la Corne de l'Afrique à renforcer leurs efforts en faveur de la paix régionale

Addis-Abeba — Tagesse Chafo, président de la Chambre des représentants du peuple (HPR) d'Éthiopie, a invité les pays de la Corne de l'Afrique à s'engager davantage pour leur avenir collectif et à transformer les crises répétées en paix durable et en stabilité régionale.

Prenant la parole lundi à Jigjiga à l'ouverture du Dialogue inter-élites de la Corne de l'Afrique, aussi appelé Forum de Jigjiga, M. Tagesse a encouragé les dirigeants régionaux à privilégier des solutions locales face aux défis communs et à renforcer la coopération régionale. Cette rencontre de haut niveau a rassemblé de hauts responsables gouvernementaux, des décideurs politiques ainsi que des experts d'Éthiopie, de Somalie, de Djibouti et du Kenya, en présence de représentants de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

« L'avenir de la Corne de l'Afrique ne doit pas être défini dans des capitales étrangères, par des analystes internationaux ou lors de réunions d'urgence organisées après les crises », a affirmé M. Tagesse. « Il doit être construit ici même, par les peuples de la région. » Il a présenté Jigjiga comme un symbole des liens historiques, culturels et économiques profonds unissant la Corne de l'Afrique, rappelant que la ville joue depuis longtemps un rôle majeur dans les échanges transfrontaliers, le commerce et la résilience des communautés locales.

Dans une critique des influences extérieures, le Président a estimé que le récit régional avait trop souvent été dicté par des acteurs étrangers plutôt que par les pays directement concernés par les défis régionaux. Tagesse a insisté sur la nécessité de renforcer ce qu'il a qualifié « d'autonomie régionale », soit la capacité collective des nations de la Corne de l'Afrique à réfléchir stratégiquement, coopérer efficacement et assumer leur avenir commun, tout en restant ouvertes à des partenariats respectueux des priorités régionales.

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Il a souligné que l'engagement international devait soutenir, et non affaiblir, la souveraineté et la dignité des pays de la Corne de l'Afrique. Le Président a également mis en avant les principaux thèmes du forum : la sécurité extérieure, la résilience des communautés transfrontalières et l'intégration commerciale, affirmant que des liens économiques renforcés et des échanges humains accrus demeurent essentiels pour instaurer une paix durable.

Il a appelé les participants à dépasser le simple constat des problèmes régionaux et à quitter le forum avec des engagements concrets afin de relever les défis persistants. Tagesse a également replacé ses propos dans le cadre de la diplomatie régionale du Premier ministre Abiy Ahmed, qui défend le dialogue, l'intégration régionale et des solutions africaines aux défis complexes de la Corne de l'Afrique. Il s'est déclaré convaincu qu'un dialogue continu, même difficile, peut contribuer à renforcer la confiance et à bâtir le consensus politique indispensable à une paix durable dans l'ensemble de la région.