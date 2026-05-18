Ethiopie: Le pays et l'Arabie saoudite consolident davantage leurs relations bilatérales

Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a reçu aujourd'hui le vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite, Waleed Elkhereiji, pour des entretiens axés sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur les questions régionales d'intérêt commun.

Lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a rappelé que l'Éthiopie et l'Arabie saoudite entretiennent depuis longtemps des relations historiques solides, appuyées par des liens profonds entre leurs peuples. Il a indiqué que les deux pays, en raison de leur interdépendance étroite, partagent des positions communes sur plusieurs dossiers d'intérêt mutuel, tout en soulignant l'importance de consolider davantage cette coopération au bénéfice des deux nations.

Le ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité de garantir le bien-être des ressortissants éthiopiens résidant en Arabie saoudite et de favoriser des voies de migration professionnelle légale pour les travailleurs éthiopiens. De son côté, le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, Waleed Elkhereiji, a réaffirmé l'attachement de son pays aux relations historiques unissant l'Arabie saoudite à l'Éthiopie et à son peuple.

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Il a également souligné que la migration régulière de la main-d'œuvre constitue un élément clé pour assurer aux travailleurs éthiopiens des emplois sûrs et encadrés. Les deux responsables ont enfin échangé leurs vues sur les enjeux régionaux liés à la paix et à la sécurité, convenant que le dialogue reste la voie la plus appropriée pour parvenir à des solutions politiques durables aux conflits dans la région.