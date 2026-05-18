Afrique: Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA) fait ses adieux à la représentante permanente du pays

18 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a fait ses adieux lundi à la représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine, Hirut Zemene, à l'issue de son mandat diplomatique.

Lors de cette rencontre, le président de la Commission de l'UA a salué la contribution active et constructive de l'ambassadrice Hirut aux travaux de l'organisation continentale et s'est félicité de l'engagement constant de l'Éthiopie en faveur de la paix, de l'intégration régionale et du développement du continent. Il a également reconnu le rôle de longue date de l'Éthiopie dans la promotion des priorités continentales et le renforcement de la coopération multilatérale au sein de l'Union africaine.

L'ambassadrice Hirut a, quant à elle, exprimé sa reconnaissance envers le président pour son leadership et a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Éthiopie aux objectifs et aux priorités stratégiques de l'Union africaine. Les deux responsables ont également échangé leurs points de vue sur les grandes priorités du développement continental, notamment le rôle croissant du secteur privé dans la transformation économique et la croissance à long terme de l'Afrique.

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En conclusion de la réunion, le président Mahmoud Ali Youssouf a souhaité à l'ambassadrice Hirut plein succès dans ses projets futurs et a réaffirmé son engagement à collaborer étroitement avec l'Éthiopie et son successeur pour faire progresser les aspirations communes du continent africain.

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