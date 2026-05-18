Afrique: Ouverture à Jigjiga d'un dialogue régional de haut niveau consacré à la paix et à la coopération dans la Corne de l'Afrique

Addis-Abeba — Un dialogue interélites de haut niveau consacré au renforcement de la paix, de la sécurité et de la coopération régionale dans la Corne de l'Afrique s'est ouvert aujourd'hui à Jigjiga, dans la région Somali d'Éthiopie.

Cette rencontre rassemble des responsables politiques, des diplomates, des experts sécuritaires et des décideurs venus de plusieurs pays de la région. Organisé sur deux jours sous le thème « Renforcer l'action régionale pour une paix durable dans la Corne de l'Afrique », le forum est conjointement coordonné par l'Institut des affaires étrangères, le Centre pour une politique responsable et pacifique, l'Institut Hankaal et l'administration régionale Somali.

Cette initiative réunit des représentants de haut niveau d'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie et de Djibouti, alors que les appels à des réponses régionales face aux défis politiques et sécuritaires persistants dans la Corne de l'Afrique se multiplient. Lors de la cérémonie d'ouverture, les intervenants ont insisté sur l'importance du dialogue et d'une coopération régionale renforcée dans une région qui demeure au coeur des enjeux géopolitiques mondiaux en raison de ses routes maritimes stratégiques, de son importance sécuritaire et de son potentiel économique grandissant.

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Les responsables ont souligné que cette plateforme constitue un espace essentiel permettant aux élites régionales de coordonner leurs efforts, d'échanger sur les défis communs et de renforcer la confiance entre les pays voisins. Les organisateurs ont précisé que cette initiative s'inspire de la philosophie « Medemer » promue par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui met l'accent sur la coopération, la complémentarité et le progrès collectif. Parmi les hauts responsables éthiopiens présents figuraient Tagesse Chafo, Agegnehu Teshager, Birhanu Jula, Redwan Hussien, Getachew Reda, Mohamed Idris ainsi que Birhanu Tsegaye.

Le secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, Workneh Gebeyehu, ainsi que plusieurs délégations des pays voisins participent également aux discussions. Les échanges prévus durant les deux journées du forum porteront notamment sur la prévention des conflits, la sécurité maritime, le commerce régional, la connectivité, les transitions politiques fragiles et les dynamiques géopolitiques qui influencent l'avenir de la Corne de l'Afrique.

Selon plusieurs analystes, cette rencontre revêt une importance régionale et internationale croissante, alors que la Corne de l'Afrique attire l'attention grandissante des puissances mondiales en raison de sa position stratégique. Les participants ont affirmé que seule une intégration régionale plus forte, appuyée sur des « solutions propres à la Corne de l'Afrique », permettra d'assurer une paix durable et un développement partagé dans la région.