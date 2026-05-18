Ethiopie: Abiy Ahmed souligne les avancées du pays en matière de souveraineté des données et d'autonomie politique

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en lumière les avancées réalisées par l'Éthiopie dans le domaine de la souveraineté des données et de l'autonomie politique à l'occasion de la conférence et exposition nationale organisée sous le thème « Souveraineté des données pour l'indépendance politique ».

S'exprimant lors de l'événement tenu à Addis-Abeba le 18 mai 2026, le chef du gouvernement a indiqué que cette initiative constitue une étape importante dans les efforts du pays visant à renforcer sa capacité à produire, administrer et exploiter ses propres données au service du développement national. Il a salué les progrès enregistrés dans ce secteur stratégique, affirmant qu'à l'ère actuelle, les données représentent une ressource nationale essentielle et un élément central de la souveraineté des États.

Selon le Premier ministre, l'édification d'un État fort et autonome passe par la mise en place de systèmes de données indépendants, crédibles et performants. Il a souligné que la dépendance à l'égard de données externes ou d'institutions étrangères ne saurait répondre durablement aux ambitions nationales de l'Éthiopie. Abiy Ahmed a également insisté sur l'importance de développer les capacités nationales en matière de collecte, d'analyse et d'interprétation des données afin de soutenir une gouvernance fondée sur des informations fiables et de consolider l'autonomie décisionnelle du pays.

Le Premier ministre s'est par ailleurs félicité de voir les experts éthiopiens jouer un rôle moteur dans ce domaine grâce à leur savoir-faire et leur esprit d'innovation, y voyant le signe d'une autonomie nationale grandissante. Enfin, il a rappelé que les initiatives liées aux données ne doivent pas se limiter aux performances technologiques, mais doivent avant tout contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, en privilégiant des approches centrées sur l'humain et porteuses de retombées socio-économiques concrètes.

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