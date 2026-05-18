Addis-Abeba — L'élargissement de l'espace politique en Éthiopie a favorisé une participation accrue des partis politiques et des citoyens aux 7e élections générales, a déclaré Maru Jane, président du Conseil conjoint des partis politiques d'Addis-Abeba.

Dans un entretien exclusif accordé à ENA, Maru a expliqué que le Conseil avait pris une part active au processus électoral en soutenant les initiatives destinées à renforcer la participation citoyenne et en encourageant les partis politiques à présenter leurs programmes dans le respect des lois et réglementations électorales. Selon lui, l'amélioration du climat politique a largement contribué à l'engagement plus important des partis et des électeurs dans le processus démocratique.

Il a également indiqué que les différentes parties prenantes travaillent conjointement afin d'assurer la tenue d'élections pacifiques, transparentes et démocratiques. « Les efforts entrepris pour élargir l'espace politique lors des 7e élections générales, comparativement aux 6e, représentent une avancée notable », a affirmé Maru. Le président a souligné qu'un plus grand nombre de citoyens avaient pu obtenir leur carte d'électeur cette année, illustrant ainsi les progrès réalisés en matière d'ouverture politique.

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« Le Conseil a mené plusieurs campagnes de sensibilisation à Addis-Abeba afin d'encourager les habitants à retirer leur carte d'électeur et à participer au scrutin », a-t-il déclaré. Par ailleurs, des formations ont été dispensées aux partis politiques pour renforcer leur implication dans le processus électoral. En collaboration avec la Commission électorale nationale, le Conseil a également conduit des actions de sensibilisation sur les lois électorales et accompagné les partis dans la promotion de leurs programmes et initiatives politiques.

Réaffirmant sa volonté de favoriser une participation active des partis politiques et des citoyens à la 7e élection générale, M. Maru a assuré que le Conseil poursuivrait ses efforts afin de garantir le bon déroulement du scrutin. Au total, plus de 50 514 000 électeurs se sont inscrits à travers le pays pour prendre part aux 7e élections générales.

Les citoyens ont participé au processus électoral soit par le biais de l'application mobile « Mirchaye », qui offre une alternative numérique, soit en se rendant physiquement dans les centres d'inscription et de vote. Plus de 5,5 millions d'électeurs ont utilisé la plateforme numérique, tandis que les autres ont procédé à une inscription manuelle.