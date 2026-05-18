Tunisie: Aïd El-Idha - Lancement des points de vente réglementés des moutons de sacrifice à Essaïda et Rades

Les opérations de vente des moutons de sacrifice ont officiellement débuté ce lundi 18 mai 2026 sous la supervision du Groupement Interprofessionnel des Viandes Rouges et du Lait à Essaïda, dans le gouvernorat de la Manouba. Cette première journée a été marquée par une offre encore limitée face à une forte demande. L'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour garantir l'approvisionnement des citoyens et stabiliser le marché.

L'approvisionnement se poursuivra à un rythme quotidien sur une période de dix jours, avec une attention particulière portée à l'équilibre entre l'offre et la demande. Pour cette ouverture, plus de deux cents moutons de sacrifice ont été mobilisées grâce aux apports des unités de production de Medjez El Bab et de Mateur.

Une tarification stricte au pesage a été instaurée afin de garantir la transparence et pour protéger le pouvoir d'achat du citoyen. En effet, le prix du kilogramme est ainsi fixé à 27 dinars pour les moutons de moins de 45 kilogrammes. Les tarifs s'établissent ensuite à 25,800 dinars le kilogramme pour la catégorie intermédiaire allant de 45 à 60 kilogrammes, et descendent à 23,800 dinars le kilogramme pour les ovins pesant plus de 65 kilogrammes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Intervenant d'Essaïda sur les ondes de la Radio Nationale, Anis Zaïem, chargé de la gestion de l'Office de l'Élevage et des Pâturages, a qualifié la participation initiale des éleveurs de timide. Il a lancé un appel pressant aux agriculteurs et aux producteurs pour qu'ils rejoignent massivement les deux espaces aménagés à Essaïda et à Rades. Selon lui, cette forte adhésion est essentielle pour ancrer définitivement la culture de la vente au kilo sur le marché national.

Cependant, le responsable a tenu à rassurer les consommateurs en soulignant que tous les moutons exposés font l'objet d'un contrôle vétérinaire et sanitaire rigoureux et systématique. Et ce, pour s'assurer de la sécurité et de la qualité des sacrifices.

A noter que les deux sites d'Essaïda et de Rades accueillent le public chaque matin dès 8 heures.