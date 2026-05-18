Nigeria: La BAD approuve une facilité de financement de 200 millions de dollars pour la banque de l'industrie

Le conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) a approuvé une facilité de financement de 200 millions de dollars pour la Banque de l'Industrie (Boi), afin d'élargir l'accès au financement à long terme pour les entreprises opérant dans des secteurs clés de croissance de l'économie nigériane.

Selon un communiqué de presse, l'installation stimulera la transformation industrielle du Nigeria en fournissant un financement à moyen et long terme aux entreprises de secteurs critiques tels que les infrastructures et le transport, la transformation agroalimentaire, la santé et la pharmacie, ainsi que l'industrialisation verte.

Le financement, explique-t-on, accorde la priorité à la croissance et au développement des petites et moyennes entreprises (Pme), en particulier celles appartenant à des femmes et dirigées par des jeunes, avec au moins 30 % des recettes destinées à bénéficier aux Pme nigérianes. Cela aidera à combler les lacunes persistantes de financement pour les entreprises détenues par des femmes et par des jeunes, et à ouvrir de nouvelles opportunités entrepreneuriales.

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L'installation soutiendra également des investissements résilients au climat et faibles émissions de carbone, notamment dans les énergies renouvelables, les processus industriels économes en énergie, l'agriculture intelligente face au climat et les solutions d'infrastructures durables. Ces investissements devraient améliorer la productivité, promouvoir la fabrication locale, renforcer les chaînes de valeur des secteurs de la santé et de la pharmacie, et réduire la dépendance aux importations.

Le paquet est renforcé par une subvention d'assistance technique de 650 000 $ du Fonds d'aide au secteur privé africain (Fapa), afin de renforcer la capacité des Pme, d'améliorer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (Esg), de soutenir les initiatives intelligentes face au climat et de renforcer les systèmes de mesure d'impact du Boi. De plus, une composante d'assistance technique de l'Action de financement affirmatif pour les femmes en Afrique (Afawa) améliorera encore l'accès au financement, aux marchés et aux chaînes de valeur pour les Pme détenues et dirigées par des femmes.

À long terme, cette intervention devrait contribuer à la création d'emplois, à la croissance des exportations, à l'augmentation des recettes fiscales, à des économies de devises étrangères grâce à la substitution aux importations, ainsi qu'à une contribution renforcée des secteurs clés au produit intérieur brut (PIB) du Nigeria, soutenant une économie plus inclusive, diversifiée et résiliente face au climat.

Abdul Kamara, directeur général du Nigeria au sein du Groupe de la Banque africaine de développement, a déclaré que cette approbation démontre l'engagement continu de la Banque à soutenir les ambitions de croissance du secteur privé et industriel du Nigeria.

« La transformation industrielle du Nigeria nécessite un capital plus patient et à long terme que ce que le marché est conçu pour fournir. Les institutions de financement du développement existent précisément pour combler cet écart en intervenant lorsque les banques commerciales peuvent être contraintes pour répondre à la demande du marché en capital d'investissement à long terme. Cette approbation oriente le capital vers les domaines où cela compte le plus, soutenant les Pme, les femmes entrepreneures et les jeunes entrepreneurs qui stimulent la croissance industrielle et la diversification économique du Nigeria », a-t-il déclaré.

Olasupo Olusi, Directeur général et Directeur général de Boi, a déclaré : « Cette installation s'appuie sur le partenariat de longue date de Boi avec la Banque africaine de développement, suite au remboursement réussi d'une précédente ligne de crédit de 100 millions de dollars en 2025. Nous apprécions la confiance continue de la Banque dans le mandat et la capacité institutionnelle du Boi, et nous restons engagés à garantir que ce financement offre des opportunités économiques tangibles, la création d'emplois et une croissance inclusive à travers le Nigeria. ».