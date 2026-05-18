Centrafrique: Dans les villages, les écoles sous paillottes accueillent les enfants dans la précarité

18 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Rolf Steve Domia-Leu

Dans les villages de province, des écoles sous paillote continuent d'accueillir des enfants dans des conditions précaires. C'est le cas à Yassinda, un village situé derrière la colline du Bas-Oubangui, où les élèves du primaire suivent les cours sous un abri de fortune, exposés à la pluie, à la chaleur et au vent. Pendant que le pays attend la mise en place d'un nouveau gouvernement après les dernières élections, de nombreux Centrafricains espèrent voir l'éducation figurer enfin parmi les priorités nationales.

Dans cette école, les élèves étudient sous une simple paillote faite de bois et de feuilles de palmier. Assis à même le sol poussiéreux, certains écrivent dans leurs cahiers posés sur les genoux.

Devant eux, un tableau noir accroché à des poteaux en bois sert de principal outil pédagogique. Freddy Baïlly, élève en classe de CM1 : « Je suis le délégué du CM1. Ici, nous étudions dans des conditions pénibles. Nos maîtres ont de la volonté, mais les conditions ne sont pas réunies. Nous avons du mal à nous concentrer, donc il est difficile d'assimiler les leçons. »

Cours régulièrement interrompus

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En cette saison des pluies, les cours sont régulièrement interrompus à cause des vents violents et des fortes pluies. Hector Ndomakétté, élève en classe de CM2. « Nous sommes les futurs fonctionnaires. Mais notre école ne dispose pas de documents pédagogiques. Il n'y a ni livres d'histoire, ni manuels de mathématiques, ou de français. Nos enseignants développent des méthodes avec les moyens du bord. Ils font beaucoup d'efforts pour nous dispenser les cours. »

Selon Béni Funguizi, enseignant, il est urgent de remédier à ces difficultés. « Nous avons 175 élèves. Les élèves ont peur de venir à l'école. Nous avons beaucoup de problèmes : des problèmes de tables, de bancs, de bâtiments, de matériel didactique... »

Face à cette situation, de nombreux parents préfèrent envoyer leurs enfants aux champs plutôt qu'à l'école. Une réalité qui favorise les abandons scolaires dans cette localité.

Lorsque des élèves se retrouvent à même le sol sous une paillote qui ne les épargne pas des insectes, des moustiques et des reptiles, cela ne facilite pas l'apprentissage. Ce qui justifie la forte dissémination de ces écoles de fortune, tant dans les villes de province que dans les périphéries de Bangui, est la crise que connaît le secteur éducatif national. Nous demandons simplement au gouvernement de faire de l'éducation sa première priorité. 

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.