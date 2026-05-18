Congo-Kinshasa: Sébastien Desabre a donné sa liste pour le Mondial 2026

Le sélectionneur français, Sébastien Desabre, a dévoilé lundi 18 mai la liste des 26 joueurs retenus pour participer au Mondial.

Avec l'Irak, la RDC a été l'une des dernières sélections à se qualifier pour le Mondial 2026. Après 52 années d'attente, les Congolais vont goûter à la joie d'une Coupe du monde. Absents en mars lors des matchs amicaux, Gédéon Kalulu fait bien partie du groupe. Gael Kakuta est aussi présent tourt comme Michel-Ange Balikwisha. Sébastien Desabre a fait appel à 9 attaquants dont Cédric Bakambu. Les cadres Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, et Aaron Wan-Bissaka sont bien là. La liste des Léopards est proche de celle du groupe qui a atteint les 8es de finale de la CAN 2025.

La sélection congolaise aura deux matchs de préparation à la Coupe du monde 2026 au programme : le 3 juin contre le Danemark à Liège en Belgique puis le 9 juin face au Chili à Marbella en Espagne.

Les Léopards évolueront dans le groupe K, avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Ces matchs auront lieu respectivement les mercredi 17 juin, mercredi 24 juin et dimanche 28 juin.

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Sébastien Desabre animera une conférence de presse le lundi 25 mai au siège de la Fecofa pour commenter ses choix.

Gardiens:

Lionel Mpasi, Le Havre

Timothy Fayulu, FC Noah

Matthieu Epolo, Standard de Liège

Défenseurs:

Chancel Mbemba, Lille

Aaron Wan-Bissaka, West Ham

Axel Tuanzebe, Burnley

Arthur Masuaku, Lens

Joris Kayembe, Genk

Steve Kapuadi, Widzew L̸ódź

Rocky Bushri, Hibernian

Dylan Batubinsika, Larissa

Gedeon Kalulu, Aris Limassol

Milieux:

Noah Sadiki, Sunderland

Samuel Moutoussamy, Atromitos

Edo Kayembe, Watford

Ngal'ayel Mukau, Lille

Charles Pickel, Espanyol

Attaquants:

Nathanael Mbuku, Augbsourg

Brian Sipanga, Castellon

Gael Kakuta, Larissa

Meschack Elia, Alanyaspor

Théo Bongonda, Spartak Moscou

Fiston Mayele, Pyramids

Cédric Bakambu, Betis Seville

Simon Banza, Al Jazira Club

Yoane Wissa, Newcastle