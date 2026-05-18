Congo-Kinshasa: Sébastien Desabre a donné sa liste pour le Mondial 2026

Le sélectionneur français, Sébastien Desabre, a dévoilé lundi 18 mai la liste des 26 joueurs retenus pour participer au Mondial.
Avec l'Irak, la RDC a été l'une des dernières sélections à se qualifier pour le Mondial 2026. Après 52 années d'attente, les Congolais vont goûter à la joie d'une Coupe du monde. Absents en mars lors des matchs amicaux, Gédéon Kalulu fait bien partie du groupe. Gael Kakuta est aussi présent tourt comme Michel-Ange Balikwisha. Sébastien Desabre a fait appel à 9 attaquants dont Cédric Bakambu. Les cadres Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, et Aaron Wan-Bissaka sont bien là. La liste des Léopards est proche de celle du groupe qui a atteint les 8es de finale de la CAN 2025.
La sélection congolaise aura deux matchs de préparation à la Coupe du monde 2026 au programme : le 3 juin contre le Danemark à Liège en Belgique puis le 9 juin face au Chili à Marbella en Espagne.
Les Léopards évolueront dans le groupe K, avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Ces matchs auront lieu respectivement les mercredi 17 juin, mercredi 24 juin et dimanche 28 juin.
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Sébastien Desabre animera une conférence de presse le lundi 25 mai au siège de la Fecofa pour commenter ses choix.
Gardiens:
Lionel Mpasi, Le Havre
Timothy Fayulu, FC Noah
Matthieu Epolo, Standard de Liège
Défenseurs:
Chancel Mbemba, Lille
Aaron Wan-Bissaka, West Ham
Axel Tuanzebe, Burnley
Arthur Masuaku, Lens
Joris Kayembe, Genk
Steve Kapuadi, Widzew L̸ódź
Rocky Bushri, Hibernian
Dylan Batubinsika, Larissa
Gedeon Kalulu, Aris Limassol
Milieux:
Noah Sadiki, Sunderland
Samuel Moutoussamy, Atromitos
Edo Kayembe, Watford
Ngal'ayel Mukau, Lille
Charles Pickel, Espanyol
Attaquants:
Nathanael Mbuku, Augbsourg
Brian Sipanga, Castellon
Gael Kakuta, Larissa
Meschack Elia, Alanyaspor
Théo Bongonda, Spartak Moscou
Fiston Mayele, Pyramids
Cédric Bakambu, Betis Seville
Simon Banza, Al Jazira Club
Yoane Wissa, Newcastle