Cap-Vert: La liste du pays pour le Mondial 2026

Le Cap-Vert a dévoilé lundi 18 mai sa liste pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), la première de son histoire.

Le sélectionneur Pedro Brito a dévoilé sa liste pour le prochain Mondial (11 juin-19 juillet) avec sept joueurs évoluant au Portugal. Plusieurs joueurs sont passés par les Championnats de France comme Nuno da Costa et Ryan Mendes, capitaine des Requins bleus. Le Cap-Vert évoluera dans le groupe H avec l'Arabie saoudite, l'Espagne et l'Uruguay. Il disputera le premier match de son histoire dans un Mondial contre la Roja le 15 juin.

La liste du Cap-Vert :

Gardiens : CJ dos Santos (San Diego, USA), Marcio Rosa (Montana, BUL), Vozinha (Chaves, POR)

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Défenseurs : Edilson Borges (Al-Bataeh, EAU), Sidny Cabral (Benfica, POR), Logan Costa (Villarreal, ESP), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, IRL), Steven Moreira (Columbus Crew, USA), João Paulo (FCSB, ROU), Wagner Pina (Trabzonspor, TUR), Kelvin Pires (SJK, FIN), Stopira (Torreense, POR)

Milieux : Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes, POR), Deroy Duarte (Ludogorets, BUL), Laros Duarte (Puskas Academy, HON), Jamiro Monteiro (PEC Swolle, HOL), Kevin Pina (Krasnodar, RUS), Yannick Semedo (Farense, POR)

Attaquants : Gilson Benchimol (Akron Togliatti, RUS), Jovane Cabral (Estrela Amadora, POR), Nuno da Costa (Basaksehir, TUR), Dailon Livramento (Casa Pia, POR), Ryan Mendes (Igdir, TUR), Garry Rodrigues (Apollon Limassol, CHY), Willy Semedo (Omonia, CHY), Hélio Varela (Maccabi Tel-Aviv, ISR)