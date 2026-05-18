Afrique: Détroit d'Ormuz - Face au manque mondial d'engrais, l'UE veut augmenter son aide aux pays en développement

La rupture des chaînes d'approvisionnement en engrais et hydrocarbures liée à la fermeture du détroit d'Ormuz est au coeur de la réunion des 27 ministres européens des Affaires étrangères lundi 18 mai. Les Européens veulent non seulement éviter l'aggravation de la situation des pays en développement, mais également que la Chine et la Russie profitent de la crise en proposant des accords déséquilibrés à des pays déjà très endettés, notamment envers les Européens.

Le Service européen d'action extérieure, dirigé par la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas, met sur la table des discussions sur la politique européenne du développement international un avertissement sur l'activité potentiellement croissante de la Russie et de la Chine dans les pays en développement.

L'UE craint que les deux pays profitent du contexte commercial très tendu pour proposer des accords déséquilibrés en leur faveur. Ils sont déjà largement présents, mais selon les Européens, ces pays pourraient profiter du moment pour signer avec les pays en voie de développement des accords « politiquement motivés » relatifs aux engrais, au commerce ou à l'alimentation.

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Les Européens sont appelés à revoir et augmenter leur aide au développement pour éviter une mise en coupe réglée des pays en développement.

« Plutôt que de chercher, comme d'autres puissances, à vampiriser les ressources de l'autre, on doit pouvoir être dans une démarche de partenariat fondé sur les intérêts réciproques, mais ne pas se désengager, insiste le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévôt. Il ne faut pas que l'Europe laisse du vide, y compris en Afrique, auquel cas d'autres prendront la place avec une approche encore plus transactionnelle. Et donc, plus que jamais, continuons d'incarner cette coopération internationale qui cherche à bâtir un destin qui peut être bénéfique pour l'ensemble des populations. C'est un enjeu de stabilité, mais aussi de sécurité. »

Les Européens fourniraient deux tiers de l'aide mondiale au développement et, selon Kaja Kallas, l'UE doit en profiter pour devenir un véritable acteur géopolitique avec des partenariats allant de l'humanitaire au commerce en passant par la défense et la sécurité.