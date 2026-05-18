Bénin: Baisse de 36% du résultat net de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) S.A en 2025

18 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Contrairement à l'exercice 2024 marqué par une hausse de 83% du résultat net après impôts de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) S.A, celui de 2025 a été marqué par une baisse de 36%.

Les états financiers établis par la direction de l'entreprise ont mis en relief un résultat net de 4,62 milliards de FCFA contre 7,17 milliards de FCFA en 2024.

Quant au chiffre d'affaires, il est aussi en baisse de 4%, se situant à 99 milliards de FCFA contre 103 milliards de FCFA en 2024. A ce niveau, les responsables de la LNB estiment que le repli du résultat net et du chiffre d'affaires s'explique par l'intensification de la concurrence déloyale des opérateurs illégaux plus nombreux cette année et proposant des gains plus attractifs aux parieurs, une concurrence plus forte qui détourne une partie de la clientèle existante et l'attrait croissant pour les machines à sous illégales installées massivement sur le territoire national et désormais très prisées par les clients à cause de leur niveau élevé de rémunération.

Durant la période sous revue, la société a vu ses autres achats passer de 80,36 milliards de FCFA en 2024 à 77,20 milliards de FCFA. Le poste Transports a été comptabilisé à 20 millions de FCFA contre 22,05 millions de FCFA en 2024.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par contre, le poste Services extérieurs s'est rehaussé, s'établissant à 14 milliards de FCFA contre 13,042 milliards de FCFA en 2024. Les autres charges de la LNB, ont été fortement comprimées s'élevant à 8,816 millions de FCFA contre 840,384 millions de FCFA en 2024.

Quant à la valeur ajoutée, elle a progressé de 22%, s'établissant à 11 milliards de FCFA contre 9 milliards de FCFA en 2024.

Une progression de 3% a été notée concernant les charges de personnel à 3,383 milliards de FCFA contre 3,297 milliards de FCFA en 2024.

De son côté, l'excédent brut d'exploitation (EBE) est en hausse de 34% avec une réalisation de 7,16 milliards de FCFA contre 5,36 milliards de FCFA en 2024.

Il en est de même du résultat d'exploitation qui affiche un solde de 6,37 milliards de FCFA contre 4,55 milliards de FCFA en 2024 (+40%).

Par contre, le résultat financier de la société connait un repli de 13% à 536 millions de FCFA contre 613 millions de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat des activités ordinaires s'est accru de 34%, s'établissant à 7 milliards de FCFA contre 5,17 milliards de FCFA en 2024.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.