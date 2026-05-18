Bénin: Baisse de 36% du résultat net de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) S.A en 2025

Contrairement à l'exercice 2024 marqué par une hausse de 83% du résultat net après impôts de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) S.A, celui de 2025 a été marqué par une baisse de 36%.

Les états financiers établis par la direction de l'entreprise ont mis en relief un résultat net de 4,62 milliards de FCFA contre 7,17 milliards de FCFA en 2024.

Quant au chiffre d'affaires, il est aussi en baisse de 4%, se situant à 99 milliards de FCFA contre 103 milliards de FCFA en 2024. A ce niveau, les responsables de la LNB estiment que le repli du résultat net et du chiffre d'affaires s'explique par l'intensification de la concurrence déloyale des opérateurs illégaux plus nombreux cette année et proposant des gains plus attractifs aux parieurs, une concurrence plus forte qui détourne une partie de la clientèle existante et l'attrait croissant pour les machines à sous illégales installées massivement sur le territoire national et désormais très prisées par les clients à cause de leur niveau élevé de rémunération.

Durant la période sous revue, la société a vu ses autres achats passer de 80,36 milliards de FCFA en 2024 à 77,20 milliards de FCFA. Le poste Transports a été comptabilisé à 20 millions de FCFA contre 22,05 millions de FCFA en 2024.

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Par contre, le poste Services extérieurs s'est rehaussé, s'établissant à 14 milliards de FCFA contre 13,042 milliards de FCFA en 2024. Les autres charges de la LNB, ont été fortement comprimées s'élevant à 8,816 millions de FCFA contre 840,384 millions de FCFA en 2024.

Quant à la valeur ajoutée, elle a progressé de 22%, s'établissant à 11 milliards de FCFA contre 9 milliards de FCFA en 2024.

Une progression de 3% a été notée concernant les charges de personnel à 3,383 milliards de FCFA contre 3,297 milliards de FCFA en 2024.

De son côté, l'excédent brut d'exploitation (EBE) est en hausse de 34% avec une réalisation de 7,16 milliards de FCFA contre 5,36 milliards de FCFA en 2024.

Il en est de même du résultat d'exploitation qui affiche un solde de 6,37 milliards de FCFA contre 4,55 milliards de FCFA en 2024 (+40%).

Par contre, le résultat financier de la société connait un repli de 13% à 536 millions de FCFA contre 613 millions de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat des activités ordinaires s'est accru de 34%, s'établissant à 7 milliards de FCFA contre 5,17 milliards de FCFA en 2024.