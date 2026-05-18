Tunisie: La construction de demain, intelligente, durable et résiliente

Les participants à un panel de discussion organisé ce lundi à Tunis, sous le thème « Quelle vision stratégique et quelles innovations pour un bâtiment durable de demain ? », ont souligné la nécessité de repenser les modèles de construction. L'objectif est de répondre aux mutations environnementales, énergétiques et technologiques accélérées, tout en renforçant la résilience des villes et leur capacité à s'adapter aux changements climatiques.

Cette rencontre a été initiée par la Chambre Tunisienne-Française de Commerce et d'Industrie (CTFCI), avec la participation de représentants d'entreprises, d'experts, d'architectes et de professionnels du secteur de la construction, aux côtés de représentants du salon « Paris Builders Show 2026 » (Mondial du Bâtiment).

Un changement de paradigme irréversible

Le président de la CTFCI, Khelil Chaibi, a affirmé que le secteur du bâtiment connaît aujourd'hui une véritable transformation imposée par les enjeux environnementaux et énergétiques, les exigences de décarbonation, l'évolution urbaine et le développement technologique. Il a insisté sur le fait que le bâtiment de demain ne peut plus être pensé de la même manière qu'auparavant.

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M. Chaibi a ajouté que les constructions futures devront être plus intelligentes, moins énergivores et plus résilientes, tout en mettant l'accent sur la qualité de vie. De plus, les questions de gestion des ressources, d'adaptation climatique et de mutations urbaines doivent désormais être intégrées à toutes les étapes de la construction et de la planification.

Il a précisé que ce séminaire vise à réunir les différents acteurs du secteur autour d'une même table pour échanger leurs expertises et visions sur les transformations en cours. Les débats se sont articulés autour de deux axes majeurs, à savoir la construction durable et écologique, la décarbonation et la ville résiliente face au climat et les technologies modernes telles que l'intelligence artificielle, le BIM (Building Information Modeling) et les jumeaux numériques, ainsi que leur impact sur les métiers, les usages et la performance des bâtiments.

M. Chaibi a également estimé que ces rencontres constituent des espaces essentiels pour développer les compétences des entreprises tunisiennes, renforcer leurs partenariats internationaux et accompagner les évolutions futures du secteur.

La Tunisie, un acteur clé au Mondial du Bâtiment 2026

De son côté, Jean-Philippe Guillon, directeur de la division Construction au sein d'une entreprise française, a souligné que la Tunisie figure depuis plusieurs années parmi les principaux pays participants au Mondial du Bâtiment à Paris.