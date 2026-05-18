Sénégal: Construction de logements neufs - L'Ansd note une légère hausse de 0,2% au premier trimestre 2026

18 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation se relève de 0,2% au premier trimestre 2026, comparé à celui du trimestre précédent. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cette évolution résulte essentiellement du coût de la « main d'œuvre » et de la « location du matériel ». Toutefois, les prix des « matériaux de construction » ainsi que des « moyens de gestion » baissent sur la même période. En glissement annuel, le coût de la construction évolue de +0,9%.

Selon l'Ansd, la tendance haussière du coût de la « main d'œuvre » s'est poursuivie au premier trimestre 2026, avec un accroissement de 1,7%, par rapport au dernier trimestre 2025. Cette évolution, explique l'Ansd, est portée par la hausse des rémunérations des maçons (+2,5%), des électriciens (+2,0%), des manœuvres (+1,8%), ainsi que des ferrailleurs et coffreurs (+0,9%).

En variation annuelle, souligne l'Ansd, le coût de la main d'œuvre augmente de 2,6%. Concernant la « location du matériel », son coût s'accroit de 2,1% en rythme trimestriel, en raison de la hausse des coûts de location des chevrons en bois (+4,3%), des planches en bois (+2,7%) et des étais en fer (+1,4%). Rapporté à son niveau du premier trimestre 2025, le coût de la location de matériel se bonifie de 2,7%.

En variation trimestrielle, les prix des « matériaux de construction » se contractent de 0,4%, à la suite de la baisse de ceux des matériaux de base (-0,5%), des matériaux pour le revêtement des murs et sols (-1,6%) ainsi que de la peinture (-1,4%). Toutefois, cette tendance baissière est amoindrie par le rebond des prix des matériaux pour travaux d'électricité (+2,5%) et, dans une moindre mesure, des matériaux de plomberie et sanitaire (+0,3%).

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En glissement annuel, les prix des matériaux se bonifient de 0,2%. La baisse des prix des matériaux de base (-0,5%) en rythme trimestriel est attribuable à celle des prix du fer à béton (-1,0%), du ciment ordinaire (-0,6%) et du sable (-0,5%), tandis que les prix des graviers restant stables sur la période.

En comparaison à la période correspondante en 2025, les prix des matériaux de base augmentent de 1,5%. Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols chutent de 1,6% en variation trimestrielle, sous l'effet du recul de ceux des carreaux pour mur (-2,1%) et des carreaux pour sol (-1,3%). Comparés à leur niveau au premier trimestre 2025, ces prix se contractent de 2,8%.

S'agissant des peintures, leurs prix fléchissent de 1,4% au cours du trimestre sous revue, en raison de la diminution de ceux de la peinture à huile (-2,6%) et, dans une moindre mesure, de la peinture à eau (-0,4%). En variation annuelle, les prix des peintures baissent de 0,3%.

Les prix des matériaux pour étanchéité diminuent de 0,4% sur la période sous revue, sous l'effet du repli de ceux des enduits (-0,8%). En comparaison à la période correspondante en 2025, ces prix chutent de 3,5%. Les prix des matériaux de menuiserie enregistrent une légère baisse (-0,1%) en rythme trimestriel, sous l'effet du recul des prix des produits de menuiserie bois (-0,3%) et de menuiserie aluminium (-0,1%), malgré la hausse de ceux des produits de menuiserie métallique (+0,3%). En glissement annuel, les prix des matériaux de menuiserie chutent de 1,1%.

L'accroissement des prix des matériaux pour les travaux d'électricité (+2,5%) au cours du trimestre sous revue est porté par l'augmentation de ceux des câbles VGV (+6,0%), en lien notamment avec la montée du cours du cuivre sur le marché international. En variation annuelle, les prix se bonifient de 1,9%.

Selon l'Ansd, la hausse des prix des matériaux de plomberie et sanitaire (+0,3%) au cours du trimestre sous revue est imputable à celle des prix des matériaux pour sanitaire en porcelaine (+0,6%), atténuée toutefois par le recul des prix des tuyaux en plastique (-1,4%).

En glissement annuel, les prix de ces matériaux diminuent de 2,4%. S'agissant des « moyens de gestion », leurs coûts se contractent de 5,0% au premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, en raison de la baisse des prix de l'essence (-5,3%) et du gasoil (-7,5%). Le recul observé au niveau des carburants découle de la mesure de réduction des prix à la pompe intervenue au début de l'année 2026.

Par ailleurs, les coûts de l'électricité diminuent également de 7,8%, à la suite de la mesure de baisse des tarifs appliquée en janvier 2026. Cette tendance baissière est toutefois modérée par la hausse des prix des huiles de moteur (+1,2%) et de l'eau de consommation domestique (+0,5%). En glissement annuel, les coûts des moyens de gestion fléchissent de 7,0%.

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