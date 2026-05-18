Tunisie: Au fin mars 2026, le déficit de la balance énergétique se creuse à 1,5 million de tep

La situation énergétique de la Tunisie s'est compliquée durant le premier trimestre de l'année. En effet, l'Observatoire National de l'Énergie et des Mines a révélé que le déficit de la balance énergétique a bondi de 13 % à fin mars 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, pour s'établir à 1,5 million de tonnes équivalent pétrole (Mtep).

Selon le dernier rapport mensuel publié ce lundi par l'Observatoire, cette détérioration s'explique par un repli de la production nationale et une accélération de la consommation locale.

Le pays fait face à une contraction de sa souveraineté énergétique, les ressources nationales en énergie primaire, qui englobent la production locale et la redevance perçue sur le transit du gaz algérien, s'étant repliées à environ 0,8 Mtep à fin mars 2026. Ce recul de 8 % sur un an est principalement imputable à la baisse continue de la production nationale de pétrole brut et de gaz naturel.

À l'inverse, la demande globale en énergie primaire poursuit sa trajectoire ascendante. Elle a atteint 2,3 Mtep sur les trois premiers mois de l'année 2026, affichant ainsi une progression de 5 % en glissement annuel.

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Cette pression sur la consommation est portée de manière uniforme par une hausse de 5 % de la demande en produits pétroliers ainsi qu'en gaz naturel par rapport au premier trimestre de l'année écoulée.

Ce déséquilibre croissant entre l'offre et la demande a lourdement pesé sur les indicateurs du pays. Le taux d'indépendance énergétique, qui mesure la capacité des ressources disponibles à couvrir la demande globale, s'est hélas dégradé pour se stabiliser à seulement 34 % à fin mars 2026, alors qu'il se situait encore à 39 % durant la même période de l'année précédente.