Afrique de l'Ouest: Soutien au secteur privé, création d'emplois dans l'Uemoa - La Boad et la Sfi annoncent la signature de deux accords de 600 millions d'euros

Afin de renforcer le financement en devise locale, soutenir la croissance du secteur privé et favoriser la création d'emplois au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), la Banque ouest africaine de développement (Boad) et la Société financière internationale, membre du Groupe de la Banque mondiale, annoncent ce jour la signature de deux accords de prêts croisés pour un montant total pouvant atteindre 600 millions d'euros (Eur) libellé en euros et en francs CFA d'Afrique de l'Ouest (Xof).

Selon un communiqué de presse, dans le cadre de ce partenariat, conclu en marge de l'Africa Ceo Forum à Kigali, la Sfi mettra à la disposition de la Boad des ressources à long terme en euros afin de lui permettre d'accroître sa capacité d'intervention dans les secteurs de l'énergie, de l'agro-industrie, des transports, du développement urbain et des Mpme dans la zone Uemoa, conformément à son Plan stratégique 2026-2030 « Djoliba... La Suite ».

En contrepartie, renseigne la même source, la Boad mettra à la disposition de la Sfi un concours flexible en Xof destiné à soutenir des financements à long terme en devise locale, à coût compétitif, pour des projets à fort impact et créateurs d'emplois dans la région. Cette opération d'envergure, structurée avec l'appui de Galite, conseil en structuration de la Boad, vise à institutionnaliser le financement en devise locale comme un pilier du développement régional en Afrique de l'Ouest. « Cette transaction historique avec la Boad représente la toute première ligne de financement croisée entre l'Ifc et une institution

de financement du développement et soutiendra l'expansion des prêts de la Boad au secteur privé dans l'ensemble de l'Uemoa. Elle diversifiera également les sources de financement à long terme en monnaie locale de l'Ifc à un coût compétitif, au bénéfice des projets tout en favorisant la croissance régionale et la création d'emplois. Elle souligne avant tout la force de notre partenariat et notre capacité commune à proposer des solutions financières efficaces et à grande échelle, en soutien aux ambitions de l'IFC pour 2030 », a déclaré Makhtar Diop, Directeur général de l'Ifc.

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« Le renforcement de l'accès à des financements à long terme en devise locale constitue une priorité centrale du plan stratégique 2026-2030 Djoliba. Notre collaboration avec la Sfi renforce notre capacité à accompagner le secteur privé dans les huit pays membres de l'Union. Cette opération illustre notre ambition commune de renforcer la coopération entre institutions de financement du développement au service d'une croissance durable et inclusive en Afrique de l'Ouest », a déclaré Serge Ekué, président de la Boad.

Dans l'espace Uemoa, souligne la même source, les financements bancaires restent majoritairement à court terme, ce qui limite la disponibilité de ressources de long terme nécessaires au financement des infrastructures et d'autres investissements structurants dans des secteurs clés. Dans la mesure où la plupart des emprunteurs du secteur privé génèrent leurs revenus en XOF, le financement en devise locale est essentiel pour atténuer le risque de change.

En optimisant la mobilisation des ressources, ce mécanisme croisé aligne les objectifs de long terme des deux institutions avec les besoins de financement de l'Uemoa. Il contribuera à approfondir les marchés locaux en renforçant le marché du Xof et en élargissant les sources de financement diversifiées et résilientes pour les entreprises ouest-africaines, tout en soutenant la résilience macroéconomique grâce à la préservation de la stabilité des réserves de change dans la région.