Congo-Kinshasa: Les professionnels de santé de Beni appellent au strict respect des mesures de prévention contre Ebola

18 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Alors que l'épidémie d'Ebola continue de se propager dans l'Est de la RDC, les professionnels de santé de la région de Beni, au Nord-Kivu, multiplient les appels à la vigilance. Ils exhortent les usagers de la route, notamment ceux qui voyagent entre Bunia - Beni - Butembo et Kasindi, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention. La province voisine de l'Ituri étant l'épicentre de la maladie.

Les autorités sanitaires de Beni recommandent aux habitants de limiter le nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun, y compris sur les motos-taxis, afin de réduire les risques de contamination.

Le docteur Jean Baptiste Chiruza Kamungu explique :

« Nous allons insister pour que la population qui fait des navettes entre Bunia, Beni, Butembo et Kasindi respecte les mesures de distanciation sociale. Ils doivent régulièrement se laver les mains avec de l'eau savonneuse, ou à défaut avec de la cendre. Dans une voiture avec dix personnes, si l'une est malade, les neuf autres sont exposés. C'est pourquoi nous rappelons aux autorités de limiter le nombre de passagers, que ce soit dans les voitures ou sur les motos-taxis ».

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Port obligatoire du cache-nez

Le médecin souligne également l'importance du port correct du masque (cache-nez). Selon lui, cette mesure simple peut contribuer à réduire la transmission du virus, qui se propage principalement par le sang, les fluides corporels et la salive.

L'épidémie d'Ebola a déjà fait 91 décès dans la province de l'Ituri et plus de 350 malades, selon des chiffres annoncés dimanche 17 mai par le ministre de la Santé à Bunia.

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