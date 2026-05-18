Afrique Centrale: Ebola dans l'Est de la RDC - Trafic suspendu entre le Sud-Kivu et le Rwanda

Les trafics entre la frontière de Ruzizi à Bukavu (RDC) et le Rwanda sont suspendus depuis dimanche 17 mai, en raison de la propagation du virus Ebola dans l'Est de la RDC. Selon les autorités locales de cette partie du Sud-Kivu, cette mesure vise à prévenir la propagation de l'épidémie dans la région.

Cette décision intervient après l'annonce du gouvernement congolais, vendredi 15 mai, de nouveaux cas d'Ebola dans plusieurs zones de l'Est du pays.

Selon des sources locales, plusieurs passagers sont bloqués de part et d'autre entre Cyangugu (Rwanda) et Bukavu, jusqu'à ce lundi 18 mai, au poste frontalier de Ruzizi 1er.

Une menace pour le Sud-Kivu

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Avec un cas récemment déclaré à Goma (Nord-Kivu), après Bunia, Mungwalu et Rwampara en Ituri, la division provinciale de la santé estime que cette épidémie constitue désormais une menace directe pour le Sud-Kivu.

Pour Crispin Mutwedu, membre de l'équipe provinciale d'intervention contre les épidémies, la proximité entre le Nord-Kivu et le Sud-Kivu représente un risque non seulement pour le Sud-Kivu, mais aussi pour d'autres provinces telles que la Tshopo et le Maniema.

Dispositifs de prévention

Les autorités sanitaires du Sud-Kivu ont mis en place des mesures pour contrôler la propagation du virus.

Crispin Mutwedu précise que les autorités, appuyées par leurs partenaires techniques et financiers, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), se sont mobilisées pour obtenir du matériel de protection.

« La province du Kivu dispose déjà d'un plan de réponse à cette épidémie. Il faut positionner des agents aux points de contrôle et aux points d'entrée. Les points d'entrée concernent les limites avec les pays voisins, tandis que les points de contrôle sont les ports et les routes reliant le Nord-Kivu et le Sud-Kivu », explique-t-il.

Par ailleurs, ce responsable sanitaire souligne que pour contenir le virus, les agents doivent disposer de matériel de protection, d'outils de détection, ainsi que de fiches d'enregistrement pour tracer l'origine de chaque cas suspect.