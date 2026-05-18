Congo-Kinshasa: Coupe du monde 2026 - Sebastien Desabre rend publique la liste de 26 Léopards

18 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le sélectionneur des Léopards football de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu publique, ce lundi 18 mai, la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Sans grande surprise, le technicien français a choisi de s'appuyer sur son groupe habituel. La nouveauté réside dans le retour de Gaël Kakuta, signe de sa volonté de consolider l'ossature qui a porté les Léopards lors des récentes campagnes.

Liste complète des Léopards convoqués

Gardiens

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lionel Mpasi -- Le Havre (France)

Timothé Fayulu -- FC Noah (Arménie)

Matthieu . Epolo -- Standard de Liège (Belgique)

Défenseurs

A. Wan-Bissaka -- West Ham United (Angleterre)

Gael Kalulu -- Limassol (Grèce)

Joris Kayembe -- Genk (Belgique)

Arthur Masuaku -- Lens (France)

Steve . Kapuadi -- Widzew Lodz (Pologne)

Rocky Bushiri -- Hibernian (Écosse)

A. Tuanzebe -- Burnley (Angleterre)

Chancel Mbemba -- Lille (France)

Dylan Batubinsika -- Larissa (Grèce)

Milieux

Noah Sadiki -- Sunderland (Angleterre)

Samuel Moutoussamy -- Atromitos (Grèce)

Edo Kayembe -- Watford (Angleterre)

N. Mukau -- Lille (France)

Charles . Pickel -- Espanyol (Espagne)

N. Mbuku -- Montpellier (France)

Bryan. Cipenga -- Castellón (Espagne)

Meshack . Elia -- Alanyaspor (Turquie)

Théo. Bongonda -- Spartak Moscou (Russie)

Gael Kakuta -- AEL (Grèce)

Attaquants

Fiston Mayele -- Pyramids (Égypte)

Cedric Bakambu -- Real Betis (Espagne)

Simon Banza -- Al Jazira (EAU)

Yoane . Wissa -- Newcastle United (Angleterre)

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.