Congo-Kinshasa: Coupe du monde 2026 - Sebastien Desabre rend publique la liste de 26 Léopards

Le sélectionneur des Léopards football de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu publique, ce lundi 18 mai, la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Sans grande surprise, le technicien français a choisi de s'appuyer sur son groupe habituel. La nouveauté réside dans le retour de Gaël Kakuta, signe de sa volonté de consolider l'ossature qui a porté les Léopards lors des récentes campagnes.
Liste complète des Léopards convoqués
Gardiens
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Lionel Mpasi -- Le Havre (France)
Timothé Fayulu -- FC Noah (Arménie)
Matthieu . Epolo -- Standard de Liège (Belgique)
Défenseurs
A. Wan-Bissaka -- West Ham United (Angleterre)
Gael Kalulu -- Limassol (Grèce)
Joris Kayembe -- Genk (Belgique)
Arthur Masuaku -- Lens (France)
Steve . Kapuadi -- Widzew Lodz (Pologne)
Rocky Bushiri -- Hibernian (Écosse)
A. Tuanzebe -- Burnley (Angleterre)
Chancel Mbemba -- Lille (France)
Dylan Batubinsika -- Larissa (Grèce)
Milieux
Noah Sadiki -- Sunderland (Angleterre)
Samuel Moutoussamy -- Atromitos (Grèce)
Edo Kayembe -- Watford (Angleterre)
N. Mukau -- Lille (France)
Charles . Pickel -- Espanyol (Espagne)
N. Mbuku -- Montpellier (France)
Bryan. Cipenga -- Castellón (Espagne)
Meshack . Elia -- Alanyaspor (Turquie)
Théo. Bongonda -- Spartak Moscou (Russie)
Gael Kakuta -- AEL (Grèce)
Attaquants
Fiston Mayele -- Pyramids (Égypte)
Cedric Bakambu -- Real Betis (Espagne)
Simon Banza -- Al Jazira (EAU)
Yoane . Wissa -- Newcastle United (Angleterre)