Rwanda: Un premier cas d'Ebola confirmé à Goma - Les frontières avec le Rwanda fermées

Les autorités sanitaires ont confirmé, dimanche 17 mai 2026, la détection du premier cas d'Ebola dans la ville de Goma, au Nord-Kivu, située à plusieurs centaines de kilomètres de l'Ituri, épicentre de l'épidémie. Face à l'extension de cette 17e épidémie en République démocratique du Congo, des mesures de contingence drastiques ont été immédiatement déployées, incluant la fermeture des postes-frontières avec le Rwanda.

Le cas confirmé est une femme d'une trentaine d'années. D'après les premières investigations, son époux est récemment décédé de la maladie à Bunia, dans la province voisine de l'Ituri.

La patiente a été placée dans une structure de prise en charge adéquate. Le docteur Robert Biya, autorité sanitaire locale, précise que la confirmation du diagnostic est tombée tard dans la nuit de dimanche, aux alentours de 22 heures, après l'analyse de prélèvements menés par des équipes mobiles. À ce jour, il s'agit de l'unique cas répertorié dans la ville.

Le dispositif de riposte activé

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Les équipes médicales du Nord-Kivu s'étaient préparées à cette éventualité dès l'apparition des premiers foyers en Ituri. « Nous avons mis en place un comité de riposte et commencé l'élaboration d'un plan de contingence », a expliqué le docteur Robert Biya au micro de Bernardin Nyangi.

Pour endiguer la chaîne de transmission, les autorités sanitaires appellent la population à observer rigoureusement les mesures d'hygiène et de prévention :

Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique ;

La stricte interdiction de tout contact physique avec des personnes malades ou des corps de défunts ;

Le signalement immédiat de tout sujet présentant des symptômes suspects, notamment une forte fièvre associée à des saignements ou des diarrhées sévères.

Paralysie des activités transfrontalières

L'impact de cette alerte sanitaire s'est immédiatement fait ressentir sur le plan économique et migratoire. Dès dimanche matin, avant même la confirmation officielle du cas, les postes-frontières de la Grande et de la Petite Barrière, reliant Goma à la ville rwandaise de Gisenyi, ont été fermés.

Cette interruption brutale du trafic perturbe fortement le commerce transfrontalier et bloque des milliers de personnes dépendant des mouvements quotidiens entre les deux cités de ces pays voisins.