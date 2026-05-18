Afrique: Accès au logement - Le salut passe par l'industrialisation, selon un expert

Face à une urbanisation accélérée, à la croissance démographique et à une demande de plus en plus forte en logements, la question de l'accès à un habitat de qualité et abordable demeure l'un des grands défis du Sénégal. Pour Luciano Berlani, directeur général de Pbp fast-track building technologies, une réponse durable passe désormais par l'industrialisation de la construction.

« Le Sénégal entre, aujourd'hui, dans une phase majeure de développement urbain nécessitant des solutions capables de répondre rapidement et efficacement aux besoins croissants en logements ». C'est le constat de Luciano Berlani, patron de Pbp fast-track building technologies, société présente dans plusieurs continents, notamment en Europe et en Asie.

Selon lui, le Sénégal est désormais considéré « comme une priorité pour l'implantation en Afrique ». M. Berlani a déclaré que le groupe est prêt, dans le cadre de programmes de logements à grande échelle et d'un pipeline durable de projets, à accompagner la mise en place, au Sénégal, d'une véritable plateforme industrielle locale de production.

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« Cette approche pourrait inclure l'investissement dans des capacités de fabrication locale, le transfert de technologies et de savoir-faire, la formation d'équipes sénégalaises, l'ingénierie industrielle et les solutions logistiques. Le développement de partenariats industriels ou joint-ventures avec des acteurs locaux majeurs, notamment des partenaires liés au secteur public et au logement abordable », a-t-il précisé.

Le Dg de Pbp a souligné que « contrairement aux méthodes classiques, fortement dépendantes des travaux manuels sur chantier, la solution proposée privilégie la fabrication en usine de nombreux composants avant leur assemblage rapide sur site ». Il est convaincu qu' « il faut faire évoluer le secteur de la construction vers une logique industrielle moderne, comparable à celle observée dans l'industrie manufacturière ».

La plateforme intégrée combine plusieurs technologies complémentaires : systèmes constructifs cimentaires avancés, composants préfabriqués, réseaux électriques et plomberie préassemblés, cuisines et salles de bains industrialisées, procédés modernes de fabrication et d'assemblage et une approche « Kit-of-Parts » basée sur des composants standardisés et évolutifs.

Luciano Berlani a soutenu que cette organisation permet une réduction très importante des délais de réalisation ; une meilleure maîtrise des coûts ; une amélioration significative de la qualité et de la durabilité ; une forte réduction des travaux sur chantier et une meilleure capacité à produire des logements à grande échelle.

Dans un contexte où les besoins en logements augmentent rapidement, particulièrement à Dakar et dans les nouvelles zones urbaines, cette approche industrialisée pourrait représenter une alternative stratégique pour accélérer les programmes immobiliers publics et privés. Le modèle proposé par Pbp s'appuie également sur le développement d'une véritable capacité industrielle locale. « Notre objectif est de participer au développement, au Sénégal, d'un écosystème industriel moderne capable de soutenir durablement la production de logements à grande échelle », a confié M. Berlani.

Cette vision repose sur la fabrication locale de composants ; le développement d'emplois qualifiés ; la montée en compétence des équipes locales ; le transfert de technologies et la création de partenariats industriels durables. L'un des principaux avantages mis en avant par Pbp concerne la rapidité d'exécution. Grâce à la préfabrication et à l'assemblage industrialisé, les délais de livraison peuvent être fortement réduits par rapport aux méthodes conventionnelles. D'après les estimations du groupe, les délais globaux de construction peuvent être réduits de 70 à 80 % et les travaux sur site diminués jusqu'à 90 % tout en améliorant la qualité, la durabilité et la prévisibilité des coûts.