Addis Ababa — Selon l'analyste politique américain Andrew Korybko, la philosophie éthiopienne du « Medemer », introduite par le Premier ministre Abiy Ahmed, pourrait offrir de précieux enseignements aux pays du Golfe qui évoluent dans un environnement d'après-guerre fragile.

Dans sa récente lettre d'information, M. Korybko a décrit le Medemer, que l'on pourrait traduire librement par « synergie », comme une philosophie sociopolitique et économique visant à préserver l'unité nationale tout en favorisant un développement inclusif au sein de la population diversifiée de l'Éthiopie. L'avis de l'analyste a été formulé peu après le lancement officiel de l'édition arabe du Medemer à Abu Dhabi jeudi dernier, un événement considéré comme une étape importante dans le renforcement des liens culturels et diplomatiques de l'Éthiopie avec le monde arabe.

La cérémonie de lancement, organisée par l'ambassade d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, a réuni des hauts fonctionnaires, des diplomates, des universitaires et des membres de la diaspora éthiopienne. Parmi les participants figuraient le cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan et l'ambassadeur d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, Jemal Beker.

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Selon Korybko, le récent conflit dans le Golfe -- qu'il qualifie dans son analyse de « troisième guerre du Golfe » -- a profondément redessiné la dynamique régionale de part et d'autre de cette voie navigable d'importance stratégique par laquelle transite une grande partie de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Bien que le conflit n'ait pas été officiellement déclaré terminé, Korybko a noté qu'un cessez-le-feu négocié par le Pakistan a tenu plus longtemps que ne l'avaient prévu de nombreux analystes, suscitant un optimisme prudent quant à la stabilité régionale et ouvrant la voie à des efforts de reconstruction d'après-guerre. « C'est dans ce contexte régional complexe, marqué par des tensions entre l'Iran et les monarchies du Golfe, ainsi que par des divisions entre les États du Golfe eux-mêmes, que la traduction arabe de Medemer arrive à un moment particulièrement important », a-t-il écrit.

M. Korybko a souligné que le lancement de l'édition arabe aux Émirats arabes unis n'était pas le fruit du hasard, précisant que ce pays restait l'un des principaux partenaires stratégiques de l'Éthiopie. Il a également mis en avant les relations étroites entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite ainsi que l'Iran, laissant entendre que les dirigeants de ces deux pays pourraient s'intéresser à cette philosophie maintenant qu'elle est accessible en arabe.

Tout en reconnaissant qu'il est peu probable que l'Éthiopie serve de médiateur direct dans les différends entre l'Iran et les États du Golfe ou entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, Korybko a fait valoir que les principes du Medemer pourraient néanmoins inspirer la coopération régionale.

« D'un point de vue réaliste, l'Éthiopie ne jouera pas le rôle de médiateur entre l'Iran et les royaumes du Golfe », a-t-il déclaré. « Cependant, les enseignements du Medemer pourraient contribuer à l'après-guerre en encourageant le dialogue sur un pacte régional de non-agression et, à terme, sur un cadre de sécurité collective plus large. »

L'analyste a également reconnu les défis internes auxquels l'Éthiopie est confrontée, notamment les tensions ethniques et régionales non résolues, mais a déclaré que les progrès réalisés par le pays dans le cadre de cette approche démontrent que même les conflits profondément enracinés peuvent être résolus.

« Si le gouvernement fédéral et les groupes qui l'ont combattu pendant des années peuvent s'engager sur la voie de la réconciliation, alors les pays du Golfe peuvent eux aussi oeuvrer pour la paix en se fondant sur des intérêts économiques et sécuritaires communs », a-t-il ajouté.

Korybko a conclu en mettant en garde contre une surestimation de l'impact immédiat du Medemer sur la politique du Golfe, mais a souligné que la traduction arabe pourrait tout de même jouer un rôle significatif dans la promotion du dialogue. « Grâce à un engagement diplomatique et intellectuel soutenu, l'Éthiopie peut contribuer à faire en sorte que les dirigeants régionaux comprennent les principes fondamentaux du Medemer », a-t-il écrit. « Cela pourrait, à terme, contribuer à une paix durable et au développement mutuel dans la région. »