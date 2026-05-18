Togo: Les rumeurs rugissent plus fort que la réalité

18 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Lomé a frôlé la grande panique. Depuis plusieurs jours, une information aussi spectaculaire qu'invérifiable déferlait sur les réseaux sociaux : un lion blessé se serait échappé de son enclos et rôderait dans la zone de Klobatèmé, commune du Golfe 1.

La bête aurait été aperçue par des habitants. Le ministère de l'Environnement aurait même promis 8 millions de Fcfa à qui capturerait le félin fugitif.

Sauf que non.

Le ministère de l'Environnement a formellement démenti le communiqué viral, le qualifiant sans détour de « fake news ». Pas de lion. Pas de récompense. Pas de fugitif à quatre pattes semant la terreur dans la périphérie de Lomé.

Ce n'est pas un poisson d'avril, nous sommes en mai. C'est donc, officiellement, un lion de mai : aussi imaginaire que redoutable, aussi viral que introuvable.

L'épisode aura au moins eu le mérite de rappeler une vérité simple : sur les réseaux sociaux, les rumeurs rugissent souvent plus fort que la réalité. Et contrairement aux lions, elles, elles ne restent jamais dans leur enclos.

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