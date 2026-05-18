Ethiopie: Addis-Abeba accueille une conférence nationale sur la souveraineté des données et l'indépendance décisionnelle

Addis-Abeba — Une conférence nationale placée sous le thème « Souveraineté des données pour l'autonomie politique » se déroule actuellement à Addis-Abeba en présence du Premier ministre Abiy Ahmed ainsi que de plusieurs hauts responsables gouvernementaux.

Cette rencontre met en évidence l'attention croissante accordée par l'Éthiopie au renforcement de ses capacités statistiques nationales et à l'utilisation de données fiables, produites localement, pour soutenir la planification du développement. Selon les autorités, le pays a accompli des avancées importantes dans la documentation de ses objectifs et résultats de développement grâce à des systèmes statistiques et à des données probantes, marquant ainsi une rupture notable avec les anciens modèles dépendants de systèmes fragmentés et largement soutenus par des financements extérieurs.

Cette transformation reflète l'engagement plus large de l'Éthiopie en faveur de la souveraineté des données et du renforcement de son autonomie politique à travers des mécanismes nationaux de collecte et d'analyse de l'information destinés à orienter la prise de décision.

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Les responsables ont également souligné que cette nouvelle approche permet au pays de prendre des décisions stratégiques fondées sur ses propres données tout en définissant une trajectoire de développement alignée sur ses priorités nationales.

Les participants à la conférence devraient examiner les progrès réalisés dans le domaine statistique, évaluer les principales étapes franchies vers la souveraineté des données et débattre des futures stratégies visant à consolider davantage les systèmes d'information nationaux. L'événement est considéré comme une plateforme majeure destinée à renforcer les efforts de l'Éthiopie pour bâtir une gouvernance plus indépendante, moderne et fondée sur les données.