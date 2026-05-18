Ethiopie: Une semaine de rayonnement, de progrès et d'affirmation internationale pour le pays

L'Éthiopie a traversé une semaine décisive, marquée par des avancées économiques majeures, un activisme diplomatique soutenu et une montée en puissance sur la scène internationale.

Entre industrialisation accélérée, croissance des exportations, coopération stratégique et initiatives de paix, le pays confirme sa volonté de conjuguer transformation nationale et influence mondiale. Sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie renforce progressivement son statut de moteur économique régional et d'acteur diplomatique incontournable. À travers des projets industriels ambitieux, une diplomatie multilatérale active et des performances macroéconomiques encourageantes, Addis-Abeba poursuit son ambition de devenir un centre de croissance et d'innovation en Afrique.

Industrialisation et emplois : un nouvel élan économique

Le secteur manufacturier éthiopien a franchi une étape importante avec l'inauguration de la première phase du parc industriel ultramoderne de Gelan Gura à Addis-Abeba. Ce projet, inscrit dans l'initiative nationale « Made in Ethiopia », symbolise la volonté du pays de renforcer la production locale, de réduire la dépendance aux importations et de stimuler l'emploi des jeunes.

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S'étendant sur 43 hectares au sein d'un complexe total de 93,9 hectares, le parc industriel est destiné à accueillir des entreprises manufacturières de moyenne et grande taille. Les autorités espèrent qu'il favorisera la création de milliers d'emplois et encouragera l'innovation industrielle. Le Premier ministre Abiy Ahmed a insisté sur l'importance d'un développement inclusif, soulignant que les agriculteurs, les jeunes et les populations vulnérables doivent être les principaux bénéficiaires de cette transformation économique.

Il a également encouragé les autres régions du pays à reproduire ce modèle de développement industriel intégré. Grâce à la fabrication de produits de substitution aux importations -- notamment des pompes à eau, des matériaux de construction et des aliments pour animaux -- le projet vise à renforcer les chaînes de valeur nationales et à dynamiser l'économie locale.

Une diplomatie de plus en plus influente

La stature diplomatique de l'Éthiopie s'est également illustrée lors de la célébration du 80e anniversaire de ses relations avec les Nations Unies. À cette occasion, Abiy Ahmed a accueilli le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, au Palais national. Les deux responsables ont dévoilé une série de timbres commémoratifs portant le thème « Vivre ensemble en paix », destinée à être diffusée à l'échelle mondiale par l'Union postale universelle.

Dans son discours, le chef du gouvernement éthiopien a plaidé pour une réforme urgente des institutions internationales, notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin d'accorder une représentation plus équitable au continent africain dans la gouvernance mondiale. Lors du sommet Africa Forward à Nairobi, coorganisé par William Ruto et Emmanuel Macron, Abiy Ahmed a également mis en avant les ambitions de l'Éthiopie dans les domaines de l'industrialisation verte et des énergies propres, réaffirmant l'engagement du pays en faveur d'une croissance durable.

Renforcement des alliances stratégiques

Les relations entre l'Éthiopie et les États-Unis ont connu une nouvelle dynamique à travers les échanges entre le ministre des Affaires étrangères Gedion Timothewos et Marco Rubio. Les discussions ont porté sur le commerce, les investissements, la coopération sécuritaire et les efforts de paix régionale. Ces avancées font suite à la signature à Washington d'un accord-cadre de dialogue bilatéral structuré, illustrant le renforcement progressif des liens entre Addis-Abeba et Washington.

Par ailleurs, l'Éthiopie a utilisé les réunions des BRICS comme tribune pour défendre une réforme des institutions financières internationales et promouvoir une plus grande représentation africaine dans les mécanismes de décision mondiale.

Croissance macroéconomique

La visite officielle du président français Emmanuel Macron à Addis-Abeba a constitué un autre temps fort de cette semaine diplomatique. Accueilli par Abiy Ahmed au Palais national, le président français a participé à plusieurs échanges portant sur l'innovation, les sciences et les technologies. Les deux dirigeants ont notamment visité le Musée des sciences d'Éthiopie afin d'explorer de nouvelles perspectives de coopération scientifique et technologique.

Cette rencontre s'est conclue par la signature d'un accord de prêt de 54,6 millions d'euros destiné à soutenir plusieurs projets de développement stratégiques en Éthiopie, illustrant l'approfondissement du partenariat entre les deux pays.

La Commission nationale du dialogue atteint un tournant majeur

Sur le plan politique et social, la Commission nationale du dialogue de l'Éthiopie a annoncé que le pays se rapproche désormais d'une phase déterminante de son processus de réconciliation nationale. Selon la Commission, les consultations publiques ainsi que les travaux de définition des priorités se sont déroulés dans un climat apaisé à travers les différentes régions, créant ainsi les conditions nécessaires à un dialogue inclusif et pacifique destiné à traiter les défis nationaux persistants.

Ces avancées régulières sur le plan intérieur reflètent également l'orientation stratégique de l'Éthiopie, qui continue de privilégier l'autonomie économique, la bonne gouvernance et un développement national équilibré. Dans l'ensemble, la semaine écoulée a confirmé que la transformation de l'Éthiopie avance avec une dynamique durable.

Les progrès réalisés dans les domaines de l'industrialisation, de la croissance des exportations et du renforcement des partenariats internationaux témoignent de la volonté du pays de concrétiser ses ambitions de développement. En combinant stabilité intérieure et présence diplomatique renforcée, Addis-Abeba poursuit avec assurance sa contribution au développement et à l'intégration du continent africain.

Regard tourné vers l'avenir

Les événements de cette semaine ont illustré la confiance grandissante de l'Éthiopie dans sa capacité à développer son économie, consolider ses relations internationales et poursuivre une transformation nationale de long terme.

Les avancées parallèles dans les secteurs industriels, les partenariats stratégiques, les exportations et le dialogue national démontrent la détermination du pays à construire son avenir à travers la résilience, l'ambition et une vision stratégique affirmée. À mesure que l'Éthiopie approfondit ses réformes internes tout en élargissant son rayonnement international, elle confirme progressivement sa position parmi les puissances africaines émergentes les plus influentes du continent.