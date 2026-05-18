Ethiopie: Le Premier ministre Abiy inspecte une exposition nationale dédiée aux données et à la souveraineté statistique

18 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de plusieurs hauts responsables gouvernementaux, a visité ce samedi à Addis-Abeba une exposition consacrée aux systèmes intégrés de données et à la planification nationale.

Cette initiative illustre l'évolution progressive de l'Éthiopie vers une gouvernance reposant davantage sur les données et les outils numériques. Organisée dans le cadre du Sommet national sur la souveraineté statistique, l'exposition mettait en avant de nouvelles technologies destinées à renforcer la collecte, l'analyse et la diffusion des données nationales afin d'améliorer l'élaboration des politiques publiques.

D'après un communiqué publié par le Bureau du Premier ministre, l'exposition présentait plusieurs tableaux de bord sectoriels développés pour appuyer la prise de décision dans les secteurs des infrastructures, de la planification économique et des services sociaux.

Le communiqué indiquait notamment : « Des hauts responsables gouvernementaux ont visité l'exposition sur la planification nationale ainsi que les tableaux de bord et systèmes statistiques présentés lors du Sommet national sur la souveraineté statistique, illustrant l'avenir d'un développement éthiopien guidé par les données. »

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Les plateformes exposées ont mis en évidence les efforts engagés pour améliorer la coordination institutionnelle ainsi que le suivi en temps réel des indicateurs nationaux, tandis que les responsables ont observé la manière dont ces systèmes intégrés peuvent soutenir la planification stratégique dans les principaux secteurs publiques.

Lire l'article original sur ENA.

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