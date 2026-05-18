Ethiopie: Le projet d'engrais de Gode est essentiel à l'effort d'autosuffisance alimentaire du pays, selon le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que la construction de l'usine d'engrais à base d'urée de Gode, dans la région somalienne d'Éthiopie, constituait une avancée majeure pour relever l'un des défis nationaux les plus urgents du pays et renforcer la productivité agricole à long terme.

S'exprimant après avoir visité le chantier de construction à Gode, le Premier ministre a déclaré que le projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique plus large conclu il y a quelques mois avec l'industriel nigérian Aliko Dangote. Selon le Premier ministre Abiy, cet accord a été conçu pour soutenir la transformation industrielle et agricole de l'Éthiopie grâce à des investissements à grande échelle dans des secteurs clés.

Il a expliqué que l'un des objectifs de ce partenariat était d'accroître la production de ciment en Éthiopie grâce aux investissements existants de Dangote, tandis que le deuxième volet majeur portait sur la création d'une usine de fabrication d'engrais à grande échelle à Gode. Cette usine devrait produire 3 millions de tonnes d'engrais à base d'urée par an, ce qui en ferait l'une des plus grandes installations de production d'engrais de la région.

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Le Premier ministre a en outre précisé que l'accord initial prévoyait une mise en service dans un délai de 40 mois. Cependant, la demande internationale croissante en engrais et en carburant, combinée aux besoins agricoles nationaux croissants de l'Éthiopie, a incité les deux parties à revoir le calendrier de mise en oeuvre et à accélérer la construction. « Les travaux seront achevés rapidement, et nous reviendrons dans quatre mois », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Il a ajouté qu'en parallèle de ce projet industriel, des logements destinés à près de 5 000 habitants de la région sont également en cours de construction et devraient être achevés au cours de la même période, ce qui illustre ce qu'il a qualifié d'approche de développement intégré pour la région. L'achèvement de l'usine d'engrais permettrait de réduire considérablement la dépendance du pays vis-à-vis des engrais importés, un problème qui pèse depuis longtemps sur les réserves de devises étrangères du pays et affecte la productivité agricole.

Le Premier ministre Abiy a également déclaré que l'expansion de la production nationale d'engrais est au coeur de la stratégie plus large du gouvernement visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à renforcer la résilience économique nationale. « La terre, l'eau et les hommes sont les fondements de l'autosuffisance alimentaire, et l'Éthiopie possède toutes ces ressources », a-t-il déclaré.

Le gouvernement s'efforce de combiner le potentiel en ressources naturelles de l'Éthiopie avec des technologies de semences améliorées, l'extension de l'irrigation et des systèmes modernes d'approvisionnement en engrais afin d'accroître la production agricole et de soutenir une production alimentaire durable.

Selon le Premier ministre, les investissements en cours à Gode devraient également générer d'importantes recettes pour l'État et pourraient, à terme, devenir des moteurs majeurs de l'économie, à l'instar du rôle joué par Ethiopian Airlines dans la génération de devises étrangères et le développement national. Le projet d'engrais de Gode s'inscrit dans le cadre des réformes économiques à grande échelle et des efforts de modernisation agricole que poursuit l'Éthiopie, visant à réduire la dépendance vis-à-vis des importations, à améliorer la productivité et à positionner le pays comme une plaque tournante régionale de la production et de l'exportation.