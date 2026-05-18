Ethiopie: Le vice-Premier ministre Temesgen passe en revue les grands projets de développement à Dire Dawa

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh est en visite à Dire Dawa afin d'inspecter les projets de développement en cours et de constater de ses propres yeux les efforts déployés pour transformer rapidement la ville.

Dans un message publié sur son compte X, Temesgen a salué Dire Dawa comme une ville qui « incarne à merveille l'amour, la paix, la civilisation et la modernité ». Il a également remercié les responsables municipaux, les anciens et les habitants pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à son arrivée dans cette ville historique, connue pour être l'un des principaux centres ferroviaires, commerciaux et industriels d'Éthiopie.

« En tant que première ville reliée au réseau ferroviaire éthiopien et plaque tournante majeure du commerce et de l'industrie, Dire Dawa nous a réservé un accueil remarquable à l'aéroport international de Dire Dawa », a-t-il déclaré. Au cours de sa visite, le vice-Premier ministre devrait visiter plusieurs grands chantiers d'infrastructure visant à stimuler le développement urbain, à améliorer les services publics et à renforcer la croissance économique de la ville. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par l'Éthiopie pour accélérer la modernisation urbaine et développer des projets de développement à grande échelle dans tout le pays.