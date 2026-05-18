Ethiopie: Le Premier ministre Abiy met en avant les progrès réalisés dans le cadre d'un important projet d'engrais mené avec le groupe Dangote

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé des progrès significatifs concernant le grand projet de production d'engrais en Éthiopie, développé en partenariat avec le groupe Dangote, détenu par le milliardaire nigérian Aliko Dangote.

Le Premier ministre a également qualifié cette initiative d'étape cruciale pour le renforcement des secteurs agricole et industriel éthiopiens. Tôt dimanche matin, le Premier ministre Abiy et Aliko Dangote se sont rendus sur le site du projet à Gode, dans la région de Somali en Éthiopie, afin d'évaluer l'avancement des travaux de construction. Selon le Premier ministre, l'Éthiopie a signé en août dernier un accord d'actionnaires historique avec le groupe Dangote en vue de la création d'une usine de fabrication d'engrais d'une capacité de production annuelle de trois millions de tonnes d'urée.

« En août dernier, en partenariat avec le groupe Dangote, nous avons franchi une étape importante en signant un accord d'actionnaires historique pour la construction d'une usine d'engrais dont la capacité de production annuelle prévue est de trois millions de tonnes d'urée », a déclaré le Premier ministre Abiy dans un message publié sur les réseaux sociaux. La construction du projet a officiellement débuté en octobre 2025.

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Le Premier ministre Abiy a déclaré que ce projet allait au-delà d'un simple investissement dans les infrastructures à grande échelle, le décrivant comme une initiative stratégique visant à transformer le secteur agricole éthiopien, à renforcer la sécurité alimentaire, à développer les capacités industrielles et à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des marchés extérieurs.

Une fois achevée, cette installation devrait permettre d'augmenter considérablement la production nationale d'engrais, de réduire la dépendance de l'Éthiopie vis-à-vis des importations, de soutenir des millions d'agriculteurs et de créer de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités d'investissement.

Le Premier ministre a souligné que les travaux d'aménagement progressaient régulièrement sur plusieurs parties du site et s'est dit encouragé par le rythme des travaux. Il a ajouté que ces progrès témoignaient d'une collaboration étroite et d'un engagement sans faille de la part de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en oeuvre de ce qu'il a qualifié de projet de développement national transformateur.