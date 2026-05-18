Ethiopie: Les programmes agricoles intégrés renforcent l'ambition de souveraineté alimentaire du pays selon le Vice-Premier ministre

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a déclaré que les initiatives agricoles intégrées mises en oeuvre à travers l'Éthiopie constituent un levier essentiel pour atteindre l'objectif national d'autosuffisance alimentaire.

Les activités agricoles développées à Garamuleta créent un potentiel cumulatif pour la transformation agricole nationale selon le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh. Il a également expliqué que la région progresse vers un niveau de développement supérieur grâce au développement agricole, à la conservation intégrée des ressources naturelles et à l'aménagement des bassins versants. Le vice-Premier ministre s'est rendu à Meyra Gudina Kebele, dans la zone d'East Hararge, dans le woreda de Grawa, dans l'État régional d'Oromia, et a inspecté les activités d'aménagement des bassins versants.

Il a souligné que les activités fruitières, forestières et agricoles générales actuellement développées de manière intégrée dans la région créent un potentiel cumulatif pour la transformation agricole nationale. Il a exprimé ses encouragements sur sa page de médias sociaux à l'égard du travail agricole intégré mené par les agriculteurs du district dans les domaines de l'horticulture, de l'élevage et de l'apiculture, grâce à leur organisation en groupements. Il a également souligné que cette activité de développement organisée contribuera de manière significative à la réussite du mouvement national visant à garantir la souveraineté alimentaire.