Afrique: Coopération Malaisie/Sénégal - Les échanges commerciaux estimés à près de 175 milliards de FCfa

L'ambassade de Malaisie à Dakar a organisé, le samedi 16 mai, une journée portes ouvertes axée sur la promotion économique et culturelle, illustrant le dynamisme croissant des relations commerciales entre les deux pays.

Les relations économiques entre le Sénégal et la Malaisie, ancrées depuis les années 1970, connaissent une nette accélération. Selon les données communiquées par son ambassadeur à Dakar, Dato' Zainal Izrna Zahari, le samedi 16 mai, lors d'une journée portes ouvertes, le volume des échanges globaux est passé de 210 millions de dollars (environ 117 milliards de FCfa) en 2023 à 312 millions de dollars (environ 175 milliards de FCfa) en 2024, soit une progression remarquable de plus de 48 %.

Le marché sénégalais reste un débouché stratégique pour Kuala Lumpur, notamment pour son produit phare : l'huile de palme. La Malaisie, l'un des géants mondiaux de cette denrée, en a fait le principal moteur de ses exportations vers le Sénégal. Au-delà des matières premières, la Malaisie cherche à diversifier ses parts de marché au Sénégal en s'appuyant sur des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment celui du halal, profitant d'une proximité socioculturelle et religieuse avec notre pays.

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Les exposants malaisiens ont présenté une large gamme de produits certifiés halal, ciblant un secteur en pleine expansion en Afrique de l'Ouest. L'ambassadeur a également évoqué l'attractivité touristique, un secteur dont le partenariat est facilité par des mesures incitatives, à l'image de l'exemption de visa pouvant aller jusqu'à 30 jours pour les ressortissants sénégalais. Il a aussi mis en avant l'exportation de services éducatifs. Le secteur de l'enseignement supérieur s'impose ainsi comme un pilier de cette diplomatie économique.

Face à la forte demande de la jeunesse sénégalaise, représentée par des visiteuses comme Aminata Ndao ou Yacine Guèye, l'ambassade a valorisé son offre académique à coût abordable et à forte compétitivité, positionnant les universités malaisiennes parmi les meilleures d'Asie. Cette offensive de charme de la diplomatie malaisienne démontre la volonté de Kuala Lumpur de consolider sa position de partenaire économique de premier plan à Dakar en transformant de solides relations historiques en opportunités de marché concrètes pour les deux nations.