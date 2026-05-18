Sénégal: Mondial 2026 - Dans la tête de Pape Thiaw.

Ce jeudi 21 mai, Pape Thiaw va prendre le micro et lire une liste de 26 noms. Un exercice qui paraît simple sur le papier. Néanmoins, dans les faits, il ressemble à un jeu de Tetris à grande vitesse, où chaque pièce qui bouge en fait tomber une autre.

Le casse-tête Koulibaly

Impossible de parler de cette liste sans commencer par lui. Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions, pilier défensif et leader du vestiaire, est actuellement blessé à la cuisse. Son état de santé inquiète au point que la Tanière envisage une Coupe du monde sans son patron défensif.

Ce qui rend ce dossier particulièrement angoissant, c'est le flou qui l'entoure. Touché à la cuisse lors d'un entraînement avec Al-Hilal, il souffre d'une contusion aggravée par un hématome sous-cutané jugé inhabituel par son entraîneur Simone Inzaghi, qui a confié n'avoir « jamais vu une blessure comparable en 30 ans de carrière ». Quand un entraîneur dit ça, on ne dort plus très bien à la Tanière. Hématome sous-cutané, incapacité à courir normalement, absence de calendrier précis pour son retour... Le dossier Koulibaly est devenu le sujet numéro un autour de la Tanière. Pape Thiaw prépare déjà plusieurs scénarios pour sa liste des 26 Lions.

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Ce qui complique encore tout : avec 103 sélections, Koulibaly reste un cadre majeur de l'équipe nationale. Sa blessure et son état de forme inquiètent fortement. Et si Pape Thiaw le sélectionne quand même, il parie sur une course contre la montre. Le premier match face à la France tombe le 16 juin, il reste moins d'un mois... En cas de forfait confirmé, Mamadou Sarr apparaît comme le remplaçant naturel, mais n'a pas joué avec Chelsea depuis plus d'un mois. Mais des noms comme Moustapha Mbow (Paris Fc), Abdoulaye Faye (Lorient), Arouna Sanganté (Le Havre) ou encore Ousmane Diao (Midtjalland) sont en embuscade. La surprise pourrait venir de Malang Sarr, seul Sénégalais présent dans l'équipe type de Ligue 1 cette saison.

Les revenants et les fantômes

Le Sénégal sort d'une Can 2025 gagnée avec 28 joueurs. Pour le Mondial, la Fifa limite l'effectif à 26. Deux champions d'Afrique 2025 devront rester à quai. Deux héros du titre qui regarderont le Mondial depuis leur canapé. Qui ? C'est là que les nuits de Pape Thiaw doivent être courtes.

Pape Matar Sarr et Habib Diarra, absents lors de la victoire à la Can à cause respectivement d'une maladie et d'une suspension, devraient être de la partie. Mais dans l'entrejeu, il y aura un embouteillage. Gana Gueye, Lamine Camara et Pape Gueye ont aussi des garanties. Mamadou Lamine Camara, présent à la Can, est lui fortement menacé par la réduction de l'effectif.

L'attaque, terrain de tous les débats

En attaque, les arbitrages vont faire grincer des dents. Boulaye Dia, en difficulté à la Lazio, pourrait faire les frais de la montée en puissance de Bamba Dieng, auteur d'une saison remarquable et pressenti pour devenir la doublure officielle de Nicolas Jackson.

Et puis il y a le duel Habib Diallo-Chérif Ndiaye. Le profil de Diallo rassure par son expérience et sa connaissance des grands matchs. Celui de Chérif Ndiaye séduit par sa puissance et sa dynamique actuelle. La question reste ouverte : Pape Thiaw convoquera-t-il les deux dans sa liste des 26 Lions ? Ou faudra-t-il trancher ?

Les outsiders qui frappent à la porte

Assane Diao, forfait lors de la Can ; et Nobel Mendy et Mamadou Diakhon, qui faisaient partie des nouveautés de mars, méritent-ils une place dans la liste ? Quid d'Ilay Camara ? Ces joueurs ont été testés, ont montré des choses, mais l'espace dans une liste de 26 est impitoyable. Mamadou Diakhon n'a disputé qu'une trentaine de minutes contre la Gambie lors de sa première apparition avec les Lions. Suffisant pour faire partie des 26 ? Sa participation à la Coupe du monde semble peu probable. Mais son nom reste clairement un dossier d'avenir pour le football sénégalais.

Les gardiens, seule certitude

Dans ce brouillard général, une seule zone de paix : les cages. S'il existe un secteur où le débat semble totalement fermé, c'est bien celui des gardiens. Sauf catastrophe ou blessure de dernière minute, les trois portiers du Sénégal pour le Mondial sont déjà connus : Édouard Mendy, Mory Diaw et Yehvann Diouf. Pour le reste, tout est ouvert.

Verdict ce jeudi

L'objectif de Pape Thiaw était de doubler, voire tripler chaque poste avant le début du camp de base fixé au 25 mai. Mission accomplie sur le papier. Mais réduire 55 noms à 26, c'est une autre affaire. Chaque nom rayé est une histoire humaine, un joueur qui a tout donné pendant une saison et qui apprendra son sort en regardant une conférence de presse. Le Sénégal, placé dans un groupe C avec la France, la Norvège et l'Irak, arrive avec des ambitions réelles. Mais entre Koulibaly incertain, des attaquants qui se disputent les dernières places et des revenants de blessure qui rebattent les cartes, Pape Thiaw n'a pas eu de liste facile à composer. Ce jeudi, on saura enfin quels 26 Lions partiront à l'assaut de l'Amérique. D'ici là, on plaint le sélectionneur et ses maux de tête.