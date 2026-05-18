Afrique de l'Ouest: Terrorisme au Sahel - L'ONDSEL alerte sur les risques sécuritaires

L'Observatoire National pour le Développement Socio-économique et du Leadership (ONDSEL) a alerté sur les vulnérabilités sécuritaires du Sénégal face à l'instabilité croissante dans le Sahel. Cette réflexion a été menée lors d'une session des « Décryptages » organisée samedi autour des dynamiques du terrorisme au Sahel et des recompositions sécuritaires au Mali.

Réunis en visioconférence, experts, chercheurs et acteurs de la société civile ont analysé les conséquences des crises sahéliennes sur la sous-région. Selon eux, la menace terroriste évolue à travers la fragmentation des groupes armés, les trafics transnationaux et les tensions géopolitiques. Le directeur exécutif de l'ONDSEL, Elhadji Serigne Mbaye, a estimé que ces mutations imposent une nouvelle approche basée sur « l'anticipation, la résilience et la souveraineté stratégique ».

Les participants ont toutefois précisé que le Sénégal n'est pas actuellement une zone d'implantation terroriste majeure. Ils ont néanmoins identifié plusieurs facteurs de vulnérabilité, notamment dans certaines zones frontalières comme Kédougou, Kolda et le Sud du pays. Les experts ont plaidé pour une réponse multidimensionnelle combinant sécurité, inclusion sociale, emploi des jeunes, infrastructures et développement territorial.

Le chef du Pôle Diplomatie, Paix et Sécurité de l'ONDSEL, Cheikh Sadibou Ndiaye, a également insisté sur la nécessité d'une coopération régionale renforcée face à une menace jugée transnationale. « Comprendre ce qui se joue aujourd'hui au Mali, c'est déjà préparer le Sénégal de demain », a conclu Elhadji Serigne Mbaye.

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Le directeur exécutif de l'ONDSEL, Elhadji Serigne Mbaye, a rappelé la mission de cette structure qu'il présente comme un laboratoire de réflexion stratégique au service des décideurs publics. « Les bouleversements géopolitiques et sécuritaires observés dans le Sahel imposent désormais une nouvelle approche des politiques publiques fondée sur l'anticipation, la résilience et la souveraineté stratégique », a-t-il déclaré.