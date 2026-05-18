Cote d'Ivoire: Sakandé Cissé, DG de SNEDAI Technologies - 'Mon engagement consiste à accompagner les États, les institutions et les entreprises dans leur modernisation...'

interview

1 -- Présentation du DG

Je suis Sakandé Cissé, Directeur Général de SNEDAI Technologies et Directeur Exécutif du pôle technologie du Groupe SNEDAI.

Depuis plusieurs années, j'évolue dans les domaines de la transformation digitale, de l'innovation technologique et des solutions numériques appliquées aux services publics et privés.

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Mon engagement consiste à accompagner les États, les institutions et les entreprises dans leur modernisation grâce aux technologies émergentes telles que l'Intelligence Artificielle, la biométrie, les systèmes d'identité numérique, l'IoT, les drones, la cybersécurité et les infrastructures critiques comme les Datacenters.

J'ai un Doctorat en Business Administration sur la transformation digitale des administrations publiques, avec une spécialisation sur l'intégration de l'IA et de la Blockchain pour une gouvernance plus transparente et plus efficace.

À travers SNEDAI Technologies, notre ambition est claire : contribuer à la souveraineté technologique de l'Afrique et positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur de l'innovation numérique sur le continent.

2 -- Présentation succincte de SNEDAI Technologies. Elle intervient à quel niveau et quels sont les chiffres ?

SNEDAI Technologies est l'entité technologique du Groupe SNEDAI spécialisée dans la transformation digitale, les technologies émergentes et les infrastructures numériques stratégiques.

Créée en 2017, l'entreprise intervient aussi bien dans le secteur public que privé, avec des expertises fortes dans :

· l'identité numérique et la biométrie ;

· les plateformes digitales gouvernementales ;

· l'intelligence artificielle ;

· les systèmes d'information de santé (SIH) ;

· les Datacenters et infrastructures critiques ;

· les drones et solutions environnementales ;

· l'IoT, le Big Data et la cybersécurité.

SNEDAI Technologies participe aujourd'hui à plusieurs projets structurants en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, notamment dans les domaines de la santé digitale, de la modernisation administrative, de la gestion documentaire sécurisée et de l'innovation souveraine. Nous avons contribué à déployer une solution de santé digitale SIH sur plus de 400 centres de santé en Côte d'Ivoire.

Nous disposons également d'un FabLab et d'un pôle Recherche & Développement dédiés à l'intelligence artificielle et aux technologies de rupture, avec pour objectif de concevoir des solutions adaptées aux réalités africaines. Notre vision est de bâtir un écosystème numérique africain performant, sécurisé et souverain.

3 -- Quel est l'impact aujourd'hui de l'avènement de l'IA dans la digitalisation des services offerts, notamment ceux de SNEDAI Technologies ?

L'Intelligence Artificielle constitue aujourd'hui une véritable révolution technologique comparable à l'arrivée d'Internet. Elle transforme profondément la manière dont les services sont conçus, délivrés et consommés. Grâce à l'IA, les services deviennent plus rapides, plus intelligents, plus prédictifs et plus personnalisés.

Chez SNEDAI Technologies, l'IA améliore considérablement plusieurs domaines :

· l'automatisation des processus administratifs ;

· l'analyse intelligente des données ;

· la détection de fraude ;

· la reconnaissance biométrique ;

· l'assistance virtuelle aux usagers avec un Chatbots WhatsApp ;

· l'aide à la décision stratégique ;

· la maintenance prédictive ;

· ou encore la surveillance environnementale par drones intelligents.

Dans le domaine des services publics, l'IA permet également de réduire les délais, améliorer la transparence, renforcer l'efficacité opérationnelle et offrir une meilleure expérience aux citoyens.

Aujourd'hui, les États et les entreprises qui ne prennent pas le virage de l'IA risquent progressivement de perdre en compétitivité. L'enjeu n'est donc plus de savoir si l'on doit adopter l'IA, mais plutôt comment l'adopter de manière responsable et souveraine.

4 -- Quelles précautions à prendre dans l'usage de l'IA ?

L'IA représente une formidable opportunité, mais elle doit être encadrée avec responsabilité.

Plusieurs précautions sont essentielles :

· protéger les données personnelles ;

· éviter les biais algorithmiques ;

· garantir la transparence des décisions automatisées ;

· sécuriser les systèmes contre les cyberattaques ;

· maintenir l'humain au centre des décisions sensibles ;

· et sensibiliser les utilisateurs aux usages responsables.

Il faut également lutter contre les dérives telles que la désinformation, les deepfakes ou l'utilisation malveillante des technologies intelligentes.

Enfin, les États africains doivent développer leurs propres capacités technologiques afin de préserver leur souveraineté numérique. Celui qui contrôle les données et les infrastructures numériques contrôle une partie stratégique de l'économie du futur.

5 -- Les précautions dans le digital appellent à la mise en place d'un système de Cybersécurité. Quelle assurance pour vos usagers ?

La cybersécurité est aujourd'hui un enjeu stratégique majeur. Chez SNEDAI Technologies, nous intégrons la sécurité dès la conception de nos solutions selon une approche dite "Security by Design".

Cela signifie que nos systèmes sont développés avec :

· des mécanismes avancés de chiffrement ;

· des contrôles d'accès sécurisés ;

· des systèmes de traçabilité ;

· des sauvegardes sécurisées ;

· des dispositifs de supervision continue ;

· et des politiques strictes de gestion des accès et des identités.

Nous travaillons également avec des standards internationaux afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données de nos clients et usagers.

Dans un monde hyperconnecté, la confiance numérique devient un facteur essentiel. Notre responsabilité est donc d'offrir des plateformes fiables, résilientes et sécurisées.

6 -- Comment SNEDAI Technologies appréhende la question de la protection des données à caractère personnel ?

La protection des données personnelles constitue pour nous une priorité absolue.

Nous considérons que les données sont aujourd'hui l'une des ressources les plus stratégiques du XXIe siècle. Leur protection doit donc être traitée avec le plus haut niveau d'exigence.

SNEDAI Technologies veille au respect des réglementations en vigueur en matière de protection des données et met en œuvre des politiques strictes de gouvernance des données.

Concrètement, cela passe par :

· la limitation des accès aux données sensibles ;

· le chiffrement des informations ;

· la sécurisation des infrastructures ;

· la traçabilité des opérations ;

· la sensibilisation des collaborateurs ;

· et l'hébergement sécurisé des données.

Nous défendons également une vision forte de la souveraineté numérique africaine, qui implique que les données stratégiques des États et des citoyens africains puissent être hébergées et sécurisées sur le continent.

7 -- En quoi est-ce que la disposition d'un Datacenter serait cruciale dans l'écosystème du numérique ?

Le Datacenter est le cœur névralgique de l'économie numérique. Sans Datacenter performant, il ne peut y avoir de transformation digitale durable, d'intelligence artificielle efficace, de services numériques résilients ou de souveraineté technologique.

Les Datacenters permettent :

· l'hébergement sécurisé des données ;

· le fonctionnement des plateformes numériques ;

· le stockage massif d'informations ;

· la continuité des services ;

· la cybersécurité ;

· et le traitement des données nécessaires à l'IA et au Big Data.

Aujourd'hui, les pays qui maîtrisent leurs infrastructures numériques stratégiques disposent d'un avantage économique, technologique et géopolitique considérable.

Pour l'Afrique, investir dans les Datacenters revient à investir dans son indépendance numérique, sa compétitivité et sa capacité d'innovation.

C'est pourquoi SNEDAI Technologies considère les infrastructures critiques numériques comme un levier fondamental du développement et de la souveraineté des États africains.