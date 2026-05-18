Afrique: Protection des données personnelles - Adamou Hiro du RAPDP appelle à renforcer la coopération africaine face aux défis numériques

Les autorités africaines chargées de la protection des données personnelles sont réunies à Abidjan dans le cadre d'une conférence continentale dédiée aux enjeux liés aux technologies innovantes, notamment l'intelligence artificielle et le traitement massif des données.

Organisée avec l'appui de l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire (Artci), cette rencontre se tient du 18 au 21 mai 2026, dans un réceptif hôtelier sis à Port-Bouët. Plus de 24 délégations africaines y prennent part autour du thème : « La régulation des technologies innovantes : enjeux, défis et perspectives des autorités de protection en Afrique ».

Les participants échangent sur les défis liés à la gouvernance numérique et à la protection des données personnelles.

Une coopération renforcée face aux défis numériques

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Dans son discours d'ouverture, le président du Réseau africain des autorités de protection des données personnelles (Rapdp), Adamou Hiro, a salué l'engagement des autorités ivoiriennes ainsi que les conditions d'accueil mises en place pour assurer le bon déroulement de la conférence.

Il a ensuite insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les acteurs africains afin de faire face aux défis numériques. Selon lui, cette rencontre vise à consolider les collaborations à travers le partage d'expériences et la mutualisation des compétences. « Le Rapdp ambitionne ainsi de promouvoir une approche harmonisée et souveraine de la protection des données sur le continent », a-t-il déclaré.

Entre opportunités technologiques et risques croissants

Adamou Hiro a également souligné que les discussions portent en grande partie sur les transformations liées aux technologies émergentes.

L'intelligence artificielle, les systèmes algorithmiques et l'exploitation massive des données, a-t-il indiqué, offrent de nombreuses opportunités pour le développement de l'Afrique, notamment dans les domaines des services publics, de l'éducation, de la santé et de l'inclusion financière.

Toutefois, il a rappelé que ces avancées comportent des risques importants, notamment les atteintes à la vie privée, les abus dans l'utilisation des données personnelles, les discriminations algorithmiques, la cybercriminalité ainsi que les menaces liées à la manipulation de l'information.

Trouver un équilibre

Dans son intervention, le président du Rapdp a appelé les autorités de protection des données à jouer un rôle déterminant dans la régulation de ces technologies.