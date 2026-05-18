Afrique: Soixantenaire de l'ENSA - 60 ans de progrès agronomiques célébrés, cap sur l'avenir

Du 5 au 9 mai, à Abidjan et Yamoussoukro, se sont tenues les festivités marquant les 60 ans d'existence de l'École nationale supérieure agronomique (Ensa). Le coup d'envoi de ce jubilé de diamant a été donné par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, le 5 mai, au Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Organisées par l'Association des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire (Aia-CI), les festivités marquant le jubilé de diamant de l'Ensa se sont ouvertes le 5 mai, au Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, sous le signe de la fierté, de la prospective et de la reconnaissance envers les pionniers.

Parrain de cet événement majeur dans le parcours de l'Ensa, le vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara s'est fait représenter par le ministre Mamadou Touré. Celui-ci était accompagné d'autres membres du gouvernement, dont la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, présente en sa qualité de présidente de la Fondation des alumni de l'Ensa, ainsi que du ministre chargé des Productions vivrières, Bernard Kini Komoé.

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Saluant « la grande contribution » des pionniers de la formation agronomique au développement économique de la Côte d'Ivoire, Mamadou Touré a profité de cette tribune pour lancer un message empreint de responsabilité et tourné vers l'avenir : « J'observe, au milieu de cette auguste assemblée, la présence des pionniers du développement agricole dont les contributions continuent de forger l'excellence de l'agriculture ivoirienne telle que reconnue au-delà de nos frontières (...) Notre agriculture doit continuer d'être attractive auprès des jeunes et leur garantir un avenir au moins aussi radieux qu'à l'époque du miracle ivoirien. »

Longévité et résilience

La célébration de ce soixantenaire constitue, selon lui, la preuve de la longévité et de la résilience de l'Ensa qui, faut-il le préciser, a été rebaptisée Esa (École supérieure d'agronomie), tout en restant connue sous son ancien sigle.

Mamadou Touré y voit également un motif de fierté nationale. Cependant, a-t-il conseillé, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. « Votre responsabilité d'agronome est grande tant les défis pour nourrir durablement des populations croissantes dans un environnement souvent hostile sont nombreux », a-t-il souligné, tout en se félicitant du choix du thème de cette célébration, organisée à la fois à Abidjan et à Yamoussoukro, où est basée l'Ensa : « La formation agronomique, levier d'employabilité des jeunes et de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire ».

« Ce thème est en parfaite adéquation avec les objectifs du Plan national de développement et s'inscrit dans la continuité des efforts structurels et sectoriels mis en œuvre depuis 2011 ainsi que des investissements qui, sous le leadership éclairé du président de la République, ont positionné notre pays parmi les économies les plus performantes du continent », a ajouté le ministre.

61 personnalités distinguées

Autres temps forts de la cérémonie d'ouverture : le vernissage de l'exposition des archives de Fraternité Matin consacrée à l'Ensa, la visite des stands des agripreneurs ainsi que la remise de diplômes d'honneur aux pionniers de la formation agronomique et aux figures emblématiques du secteur agricole ivoirien.

Appelées tour à tour sur l'estrade par le président du comité d'organisation, Haccandy Yao, 61 personnalités ont été distinguées sous des ovations nourries, certaines à titre posthume.

Des personnalités telles que Charles Bauza Donwahi, Abdoulaye Sawadogo, Joseph Niamkey, N'Guetta Honoré Assanvo et Paul Ahoulou ont été honorées.

Alain-Richard Donwahi a réceptionné le diplôme d'honneur décerné à titre posthume à son père. Le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, a également été distingué.

Pour Kama Berté, « honorer les pionniers relève d'un devoir de mémoire ». Selon lui, l'Ensa, logée au sein de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) de Yamoussoukro, a formé plus de 2 000 ingénieurs agronomes depuis son ouverture en 1965.

Les principaux défis actuels demeurent la transformation locale des produits agricoles ainsi que le renouvellement générationnel dans le secteur agricole.

Ce soixantenaire de l'Ensa a été ponctué, outre les cérémonies officielles, par des expositions, des hommages et des échanges sur les expériences réussies en matière de progrès agronomique et agricole.

À Yamoussoukro, les festivités ont également été marquées par des panels et conférences, un défilé de chars agricoles, une foire aux projets d'innovation, une séance de plantation d'arbres, un parcours santé ainsi qu'un dîner de clôture organisé le samedi 9 mai à l'Hôtel Président.