Cote d'Ivoire: Guintéguéla - Le collège moderne a désormais sa bibliothèque

La date du samedi 16 mai 2026, sera marquée d'une pierre blanche par la famille éducative du collège moderne de Guintéguéla. Elle a, en effet, reçu une bibliothèque entièrement équipée. Un don de la communauté burkinabè d'un coût d'environ un million de Fcfa.

Le troisième du genre après l'achat d'une grande photocopieuse et le raccordement de l'établissement au réseau de distribution d'eau potable. La remise officielle des clés s'est faite en présence des élus, de la chefferie et de nombreux parents d'élèves.

À l'occasion, Arouna Ilboudo, délégué consulaire de la communauté burkinabè de Guintéguéla, a, au nom des donateurs, indiqué que la cérémonie du jour, est le résultat « des conseils et recommandations de monsieur le sous-préfet » dont il loue le souci quasi obsessionnel d'offrir le meilleur à ses administrés. Il le présente comme « une grande personnalité, un homme cultivé et plein de sagesse ». En ce qui concerne le don, il vise, selon lui, à soutenir le gouvernement dans la formation des enfants du canton Tennin.

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Très heureux, Sanogo Mohamed, principal de l'établissement scolaire, affirme : « Par ce geste, vous n'offrez pas seulement des livres et des étagères. Vous offrez à nos enfants, l'accès au savoir, à la culture et à un meilleur avenir. Vous montrez que l'éducation est l'affaire de tous et que la solidarité n'a pas de frontière ». Avant de rassurer : « Cette bibliothèque sera précieusement entretenue et pleinement exploitée. Elle portera votre nom et votre générosité dans chaque esprit qui s'y formera ».

Le sous-préfet N'Failissou Serge Kouassi a axé son message sur la portée de l'acte de la communauté burkinabè et la place qu'occupe la lecture dans la construction des élèves.

Pour lui, c'est à la fois un instrument de formation, d'ouverture sur le monde, mais surtout d'éclosion de grandes ambitions. « La lecture permet le voyage sans passeport. Un enfant qui tient un livre, il est en connexion avec les plus grands penseurs de l'humanité. La bibliothèque va permettre d'éveiller des vocations, d'attiser la flamme d'une grande ambition pour leur pays », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que ce geste est « le symbole achevé du vivre-ensemble ». Car, dira-t-il, « Le vivre-ensemble n'est pas seulement le fait d'habiter un territoire, mais de construire un avenir commun ensemble ». Et d'exhorter : « Je voudrais inviter tout le monde à prendre le relais - pas seulement de la communauté burkinabè - mais de tous ceux qui depuis les débuts, soutiennent le collège moderne de Guintéguéla dont les besoins, restent encore énormes. »

Notons qu'auparavant, les meilleurs élèves de l'établissement ont été primés.