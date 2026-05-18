Cote d'Ivoire: Justice - L'activiste Zigui Ibrahim condamné à 5 ans de prison ferme pour provocation à l'insurrection

18 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

L'activiste et communicant politique Zigui Ibrahim a été reconnu coupable de provocation à l'insurrection et de trouble à l'ordre public par la justice ivoirienne. Selon une décision rendue publique et relayée par plusieurs médias ce lundi 18 mai 2026, il a été condamné à cinq ans de prison ferme assortis d'une amende de 20 millions de Fcfa.

Cette condamnation intervient plusieurs mois après son interpellation, survenue le lundi 1er septembre 2025, dans un contexte politique marqué par les tensions liées à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Proche du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (Ppa-CI) de l'ancien président Laurent Gbagbo, le jeune communicant avait été arrêté par les forces de police après la diffusion d'une vidéo jugée sensible par les autorités.

Dans cette séquence largement relayée sur les réseaux sociaux, Zigui Ibrahim appelait les populations à se mobiliser massivement le jour de la publication de la liste définitive des candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que, le jour où les candidatures seront validées, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde », déclarait-il notamment, invitant les citoyens à sortir avec des drapeaux nationaux et des maillots aux couleurs de la Côte d'Ivoire.

Les poursuites judiciaires engagées contre lui reposaient sur des accusations de provocation à l'insurrection et de trouble à l'ordre public, les autorités estimant que ses propos pouvaient favoriser des mouvements de contestation susceptibles de perturber l'ordre public dans un climat politique déjà sensible.

Le verdict rendu ce 18 mai 2026 marque une nouvelle étape dans cette affaire qui avait suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique et sur les réseaux sociaux, notamment parmi les sympathisants du Ppa-CI.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.