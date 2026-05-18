Cote d'Ivoire: Justice - L'activiste Zigui Ibrahim condamné à 5 ans de prison ferme pour provocation à l'insurrection

L'activiste et communicant politique Zigui Ibrahim a été reconnu coupable de provocation à l'insurrection et de trouble à l'ordre public par la justice ivoirienne. Selon une décision rendue publique et relayée par plusieurs médias ce lundi 18 mai 2026, il a été condamné à cinq ans de prison ferme assortis d'une amende de 20 millions de Fcfa.

Cette condamnation intervient plusieurs mois après son interpellation, survenue le lundi 1er septembre 2025, dans un contexte politique marqué par les tensions liées à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Proche du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (Ppa-CI) de l'ancien président Laurent Gbagbo, le jeune communicant avait été arrêté par les forces de police après la diffusion d'une vidéo jugée sensible par les autorités.

Dans cette séquence largement relayée sur les réseaux sociaux, Zigui Ibrahim appelait les populations à se mobiliser massivement le jour de la publication de la liste définitive des candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle.

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« Les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que, le jour où les candidatures seront validées, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde », déclarait-il notamment, invitant les citoyens à sortir avec des drapeaux nationaux et des maillots aux couleurs de la Côte d'Ivoire.

Les poursuites judiciaires engagées contre lui reposaient sur des accusations de provocation à l'insurrection et de trouble à l'ordre public, les autorités estimant que ses propos pouvaient favoriser des mouvements de contestation susceptibles de perturber l'ordre public dans un climat politique déjà sensible.

Le verdict rendu ce 18 mai 2026 marque une nouvelle étape dans cette affaire qui avait suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique et sur les réseaux sociaux, notamment parmi les sympathisants du Ppa-CI.