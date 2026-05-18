Afrique: Omnisports - La Dgsvf et les dirigeants fédéraux au diapason

La méthode initiée par Adama Doumbia, directeur général des sports et de la vie fédérale, semble beaucoup appréciée dans le milieu sportif national. Jeudi, à la sortie de la première rencontre qu'il a eue avec l'ensemble des fédérations nationales sportives, c'est le sentiment qui se dégageait.

D'entrée de jeu, Adama Doumbia a informé les présidents de fédération que conformément à la vision du ministre des Sports, Adjé Silas Metch, qui est d'adopter une approche managériale dans la mise en œuvre de ses missions, il a décidé d'instaurer une rencontre mensuelle avec l'ensemble des fédérations sportives autour d'une thématique ou en fonction de l'actualité.

Ces rencontres, selon Adama Doumbia, visent un seul objectif : la gestion dans la transparence afin d'éviter des incompréhensions sur le chemin du développement du sport ivoirien. En tout cas, cette approche marche, puisque les remous et autres critiques acerbes à l'encontre de la tutelle ont considérablement diminué.

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« Il faut saluer cette manière de faire du nouveau directeur général des sports. Nous sommes tous mis au même niveau d'information et ça va », confiait un président de fédération qui, il n'y a pas longtemps, était amer sur la parafiscalité, qui tardait à être reversée aux fédérations.

Justement, cette subvention a été le temps fort de cette rencontre. Puisque Adama Doumbia en a profité pour les rassurer sur la mise à disposition, dans les prochains jours de la première tranche de la parafiscalité. Depuis ce jeudi 14 mai, les fédérations ont reçu leurs notifications relatives à la première tranche de la parafiscalité au titre de l'année 2026. « Dans les jours à venir, vous percevrez les ressources qui vous reviennent de droit », a annoncé le Dg des sports, au grand bonheur des sportifs.

Au cours de cette première édition, plusieurs orientations stratégiques portant notamment sur la bonne gouvernance, la gestion administrative et financière, ainsi que la performance sportive, ont été abordées.