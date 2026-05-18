Cote d'Ivoire: Tournoi de Maracana de la MUFER - L'unité et la cohésion au coeur de la 2e édition

Les agents de la Mutuelle du Fonds d'Entretien Routier (MUFER) ont pris part, ce samedi 16 mai 2026, à la deuxième édition du tournoi de Maracana organisée à l'AGORA de Yopougon, dans une ambiance marquée par la convivialité, l'esprit d'équipe et le fair-play.

Placée sous le thème : « Une équipe, une vision, une victoire », cette édition se veut un cadre de promotion du vivre-ensemble et de l'esprit collectif. À travers cette initiative, la mutuelle entend promouvoir la cohésion sociale, le rapprochement entre les collaborateurs ainsi que le renforcement des liens professionnels dans un cadre détendu et fraternel.

Prenant la parole, le Président de la Mutuelle, Ophreu Yoa, a exprimé sa satisfaction face à la tenue de cette nouvelle édition qui vise « l'unité, la solidarité, la cohésion et surtout la détermination à avancer ensemble vers un objectif commun », a-t-il déclaré.

Le président de la mutuelle souhaite faire du sport un levier de motivation et d'intégration au sein des agents du FER.

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Tout au long de la journée, les différentes équipes se sont affrontées dans des rencontres disputées, sous les encouragements des collègues et responsables présents pour l'occasion. Au-delà de l'aspect compétitif, cette activité a surtout constitué un véritable moment de partage et de communion entre les employés.

Les responsables présents ont salué la forte mobilisation des participants et réaffirmé que ce tournoi traduit parfaitement leurs ambitions, notamment l'unité, la solidarité, la cohésion et surtout la détermination à avancer ensemble vers un objectif commun.

Rappelons que cette compétition sportive a réuni 16 équipes composées des agents des différents postes de péage du Grand Abidjan. Une autre phase du tournoi est prévue le 30 Mai à Bouaké. Elle réunira cette fois-ci les agents des postes de péage de l'intérieur du pays, avec pour objectif de poursuivre cette dynamique de fraternité et de rapprochement entre les différents services. Sont qualifiés pour la prochaine étape les équipes suivantes : 4ème Pont, Bassam, Thomasset&Moapé ainsi que l'Administration.

À travers ce tournoi de Maracana, la Mutuelle du FER confirme ainsi son engagement en faveur du bien-être des travailleurs et du renforcement des relations humaines au sein de l'institution.